Известный российский комик угодил в базу "Миротворца": в чем его обвиняют

Российский комик и шоумен Михаил Галустян попал в базу сайта "Миротворец" за поездки в Крым после аннексии и открытую поддержку лидера России Владимира Путина.
Об этом свидетельствует информация, которая была опубликована ресурсом.
"Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым. Участие в пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор) против Украины. Участие в попытках легализации аннексии АР Крым. Незаконная коммерческая деятельность в аннексированном Крыму", – сказано в файле Галустяна.
Скриншот
Скриншот
В частности, артисту припомнили съемки фильма "Артек. Большое путешествие" в марте 2019 года, в котором он не только сыграл, но и исполнил обязанности продюсера.
Кроме того, Галястян был замечен в военно-патриотических мероприятиях при поддержке министра обороны России Сергея Шойгу. Артист также выступал на последних президентских выборах за кандидатуру Владимира Путина.
Михаил Галустян
АиФ
Александр Ревва и Михаил Галустян
Sputnik Армения
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица и актриса Анна Семенович попала в базу сайта "Миротворец" за нарушение границы Украины при посещении так называемой "Л/ДНР".
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