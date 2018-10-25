Известная украинская певица представила провокационный клип

Известная украинская певица Alyosha представляет новую видеоработу “Dama”: историю о ревности и любви, о мистике, которую каждый из нас может придумать себе, когда испытывает очень сильные чувства.

"Любая ревность обычно спровоцирована тем, что ты сам что-то недоработал в отношениях. Накручиваешь себя, не можешь убрать пелену с глаз, веришь каждому предсказанию... По итогу, чем сильнее чувства, тем рьянее за них нужно бороться! Еще лучше — полностью доверять человеку, тогда в ревности просто нет смысла!", — прокомментировала певица, передает пресс-служба M1.

Режиссёром “Dama” стал Олег Борщевский. Это не первое сотрудничество певицы и режиссёра: ранее Олег снимал для Alyosha клип “БЕЗоружная”. Идея клипа, по его словам, родилась из смысла песни.

"Сюжет клипа — о паре в момент расставания, о предательстве и прощении, о нерве в момент распада отношений. О двух людях, которые не могут быть друг без друга, но измена делает невозможными их дальнейшие отношения. Правда, сможет ли женщина простить мужчину и не станет ли это прощение слишком поздним?.. Идея была с метафорами была предложена мной Alyosha, и сценарий обрел детали в совместном обсуждении. Так появился визуальный ход, когда мужчина исчезает, и мы понимаем, что эта борьба происходит в её сознании", — говорит Олег Борщевский.

Премьера клипа певицы Alyosha “Dama” состоится сегодня, 25 октября, в “ДК ПРЕМЬЕР” на телеканале М1. Видео уже доступно на официальном канале исполнительницы в YouTube.