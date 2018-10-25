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Известная украинская певица представила провокационный клип

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Известная украинская певица Alyosha представляет новую видеоработу “Dama”: историю о ревности и любви, о мистике, которую каждый из нас может придумать себе, когда испытывает очень сильные чувства.

"Любая ревность обычно спровоцирована тем, что ты сам что-то недоработал в отношениях. Накручиваешь себя, не можешь убрать пелену с глаз, веришь каждому предсказанию... По итогу, чем сильнее чувства, тем рьянее за них нужно бороться! Еще лучше — полностью доверять человеку, тогда в ревности просто нет смысла!", — прокомментировала певица, передает пресс-служба M1.

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Режиссёром “Dama” стал Олег Борщевский. Это не первое сотрудничество певицы и режиссёра: ранее Олег снимал для Alyosha клип “БЕЗоружная”. Идея клипа, по его словам, родилась из смысла песни.

Известная украинская певица представила провокационный клип
Известная украинская певица представила провокационный клип
Известная украинская певица представила провокационный клип
Известная украинская певица представила провокационный клип
Известная украинская певица представила провокационный клип

"Сюжет клипа — о паре в момент расставания, о предательстве и прощении, о нерве в момент распада отношений. О двух людях, которые не могут быть друг без друга, но измена делает невозможными их дальнейшие отношения. Правда, сможет ли женщина простить мужчину и не станет ли это прощение слишком поздним?.. Идея была с метафорами была предложена мной Alyosha, и сценарий обрел детали в совместном обсуждении. Так появился визуальный ход, когда мужчина исчезает, и мы понимаем, что эта борьба происходит в её сознании", — говорит Олег Борщевский.

Премьера клипа певицы Alyosha “Dama” состоится сегодня, 25 октября, в “ДК ПРЕМЬЕР” на телеканале М1. Видео уже доступно на официальном канале исполнительницы в YouTube.

Персона
Alyosha
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