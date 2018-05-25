Измена: друг "Шнура" рассказал о причинах развода музыканта

Певец, друг лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова Стас Барецкий считает, что причиной развода "Шнура" стала не его измена супруге Матильде.

"Они оба - сложные люди. Два сложных характера. Два медведя в одной берлоге плохо уживаются. Измена? Я сомневаюсь в этом. Может, это допускается. Но так, чтобы за руку ловила, это вряд ли. Они взрослые умные люди. А умные люди к этому относятся философски. Два человека с сильным характером - это всегда тяжело. Каждый тянет одеяло на себя. У каждого принципы. Я знаю их", сказал Барецкий, сообщает "Комсомольская правда".

Он отметил, что расстроен сообщением о разводе друга.

"Жаль мне. Лена (Матильда) на него хорошо повлияла. Придержала от алкоголизма. Семья - это семья. Я один живу. Поэтому мне проще", - добавил Барецкий.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил о разводе с женой, с которой он прожил в браке 11 лет.