Из Лувра пропала картина да Винчи за $450 млн

Сотрудники Лувра в Париже и филиале художественного музея в Объединенных Арабских Эмиратах заявили, что не знают о местонахождении картины Леонардо да Винчи "Спаситель мира".

Об этом пишет The New York Times. Картина должна была быть выставлена в художественном музее ОАЭ, но экспозиция была отменена "без объяснений".

"Спаситель мира" да Винчи DW

Парижский Лувр, оказывающий музею консультационные услуги и предоставивший свой бренд, также "не может установить местонахождение картины".

"Спаситель мира" был продан с аукциона Christie's за $450 млн в ноябре 2017 года. По информации СМИ, картину купил саудовский принц Бадр бен Абдалла бен Мухаммед бен Фархан Аль Сауд. Однако организаторы торгов позже назвали другого покупателя: им якобы департамент культуры и туризма Абу-Даби.

Как сообщал OBOZREVATEL:

27 января из Третьяковской галереи (Москва, Россия) похитили картину Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым". Кража была совершена весьма дерзко: неизвестный подошел к полотну, снял его со стены, вынул из рамы и скрылся.

Эту кражу окрестили "ограблением века". Стоимость картины невозможно определить, так как ее называют бесценной.

На следующий день вора задержали, а картину нашли.

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