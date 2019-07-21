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Иван Дорн впервые показал дочь: опубликовано видео

1.1т Читать материал на украинском

Скандальный украинский певец Иван Дорн показал свою пятилетнюю дочь Василису.

На YouTube появилось видео, где артист выступает с малышкой на сцене фестиваля UPark в Киеве. Так, во время выступления он вывел на сцену красавицу-дочь, а она аккомпанировала знаменитому папе с маленькой электрогитарой в руках, сообщили поклонники в сети.

Иван Дорн с дочерью Василисой

Иван Дорн с дочерью Василисой

karavan.ua

Дорн вывел на сцену Василису во время исполнения песни "Целовать другого". Он стал рядом с дочкой на колени и пел.

Василиса

Василиса

karavan.ua

Василиса

Василиса

karavan.ua

Напомним, Иван Дорн с 2013 года находится в браке с одноклассницей Анастасией Ивановой. Пара воспитывает двоих детей ‒ 5-летнюю дочь Василису и 4-летнего сына Ваню. Певец иногда публикует снимки с детьми в своем Instagram, однако до этого времени лиц их не показывал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дорн возмутил пользователей новым совместным треком "Мужа дома нету" с российской певицей Zventa Sventana и видео к нему.

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Персона
Иван Дорн
Место
Украина Киев
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