Иначе — скандал! Выяснилась интересная деталь о "хотелках" Лободы

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, перед каждым выступлением требует покупать ей новый чайник.

Об этом изданию "КП" рассказал звездный промоутер Сергей Лавров, который поделился скандальной историей, связанной с данным пунктом в райдере певицы.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

"Лобода требует покупать для нее новые чайники — ее директор лично проверяет посуду. А в одном городе организаторы недоглядели и дали вчерашний чайник с кусочком накипи — был жуткий скандал. В итоге приносили чек, мол, смотрите, чайник новый: великая Лобода ничем не отравится", – рассказал он.

Лавров так же поведал, что на гастроли Лобода летает только бизнес-классом в сопровождении двух охранников и проживает в президентских люксах. Из авто предпочитает Роллс-Ройс или Майбах не старше двух лет, а из выпивки у нее всегда должно стоять итальянское вино 12-летней выдержки или шампанское Dom Perignon (в среднем, 6 тысяч гривен за бутылку).

"Но больше всего организаторов пугает даже не райдер, а бонусы за концерт. Я слышал, что директор Светы договаривается на один гонорар, а потом, если в зале аншлаг, перед выходом артиста требует дополнительную плату. Молва разнеслась быстро, и все боялись попасть на деньги", – сказал промоутер.

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода instagram.com/lobodaofficial

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода впервые поделилась снимком своих родителей.

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