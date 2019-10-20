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20 октября • обновлено в 19:59
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Иначе — скандал! Выяснилась интересная деталь о "хотелках" Лободы

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Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, перед каждым выступлением требует покупать ей новый чайник.

Об этом изданию "КП" рассказал звездный промоутер Сергей Лавров, который поделился скандальной историей, связанной с данным пунктом в райдере певицы.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

"Лобода требует покупать для нее новые чайники — ее директор лично проверяет посуду. А в одном городе организаторы недоглядели и дали вчерашний чайник с кусочком накипи — был жуткий скандал. В итоге приносили чек, мол, смотрите, чайник новый: великая Лобода ничем не отравится", – рассказал он.

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Лавров так же поведал, что на гастроли Лобода летает только бизнес-классом в сопровождении двух охранников и проживает в президентских люксах. Из авто предпочитает Роллс-Ройс или Майбах не старше двух лет, а из выпивки у нее всегда должно стоять итальянское вино 12-летней выдержки или шампанское Dom Perignon (в среднем, 6 тысяч гривен за бутылку).

"Но больше всего организаторов пугает даже не райдер, а бонусы за концерт. Я слышал, что директор Светы договаривается на один гонорар, а потом, если в зале аншлаг, перед выходом артиста требует дополнительную плату. Молва разнеслась быстро, и все боялись попасть на деньги", – сказал промоутер.

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода

Светлана Лобода

instagram.com/lobodaofficial

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинская певица Светлана Лобода впервые поделилась снимком своих родителей.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

Персона
Светлана Лобода
Место
Украина
Теги
концерт скандалы шоу-бизнес
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Комментарии
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Оказывается есть ище кто то кто ходит смотреть на эту силиконовую сосну и слушать ее фанеру))))в живую она не поет не умеет давно)))))
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1
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Mazepa Lesia
Mazepa Lesia
Так всегда бывает, когда из грязи в князи.Провинциальная бездарная лохушка корчит из себя королеву, пробрашись на такую же бездарную рос.эстраду через постель.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
На то она и лАбуда- понты,дешевка и дерьмо
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