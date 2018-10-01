Иглесиас ''взорвал'' киевскую публику: столичный концерт побил рекорд

Последний день сентября ознаменовался концертом звезды латиноамериканской поп-музыки Энрике Иглесиаса, которого ждали на НСК "Олимпийский". Его выход на сцену ознаменовался не только целым рядом рекордов, но и сбывшейся мечтой у миллионов фанатов.
Организаторы выступления артиста в Киеве, которое состоялось 30 сентября, подсчитали количество зрителей на стадионе. Выяснилось, что послушать живое исполнение главных хитов Энрике пришло около 100 тысяч зрителей. Это не только очередной рекорд украинской площадки, но и наиболее убедительные результаты концертной деятельности Иглесиаса-младшего в рамках текущего мирового турне.
Напомним, что тур Enrique Iglesias Live начался в марте 2018 года и уже собрал тысячи зрителей в Европе, Азии, Северной и Южной Америках. До концерта в украинской столице одни из лучших показателей продемонстрировало шоу артиста в Тель-Авиве, собравшее чуть больше 41 тысячи поклонников певца.
Сообщается, что Киев с его 100-тысячным "Олимпийским" бьет израильский рекорд.
Люди просто парализовали движение в центральной части Киева, потому что считали этот приезд Иглесиаса особенным.
Как выяснили ведущие Маша и Френк, работавшие на сцене во время сбора зрителей, на стадионе присутствовало немало гостей столицы. Поклонники певца приехали из Днепра, Одессы, Харькова, Львова и других городов. Также в фан-зоне были люди из-за рубежа.
Сам Энрике Иглесиас вышел на сцену ровно так, как и обещали организаторы: перед концертом портал НСК "Олимпийский" опубликовал правила поведения на стадионе, указав, что артист начнёт выступление в 21:00. Кстати, в этих же правилах были обнародованы перечни предметов, запрещённых к прононсу на НСК.
Все люди, которые не смогли с ними ознакомиться или вынуждены были нести громоздкие сумки с собой, могли воспользоваться мобильными камерами хранения "АТБ" на входе. Это не единственная деталь, позволившая тысячам поклонникам певца поблагодарить торговую сеть за внимательность.
В целом украинцы остались благодарны компании, которая смогла привезти в нашу страну шоу такого уровня и сделать его посещение доступным для тысяч соотечественников.
О своих впечатлениях они написали в социальных сетях.
Не те щоб це моя мрія була, але точно я не сподівалась потрапити на Іглесіаса. Це прям як десь в умовний 2007-й повернутись. На танцях завжди під його пісеньки і танцювали, і розминались. Точно під "Push" щось ставили на Новий Рік. Зараз звісно я не так тащусь від Енріке, як в років 10, але звісно якісь треки знайдуться, більше того, навіть пісні Хуліо Іглесіаса в мене є 😎. Короче це був крутий і цікавий для мене концерт. Я чогось думала, що буде дуже холодно, а було дуже гаряче🔥. Ну і #АТБ з днюхою, дякую за привоз😎😂 Мінуси: відсутність мінімального обшуку на вході(!), хаотичне наклеювання стрічок, багато неадекватних і вгашених людей. Плюси: Енріке😎❤✋ #enriqueiglesias #енрікеіглесіас #атб25 #нск
Очередной раз убеждаюсь, какая же "суперпозитивная" у нас нация! Из каждого события вычленяются промахи, гэпы, изъяны, недочёты и - жуём-непережуём!!!! Энрике - зажигательный, драйвовый! А красивенный какой! 43 года, а фигура и лицо 25-летнего мальчишки! Зарядилась на 103 % 😂 Спасибо, моя @i_sydoruk за твои таланты организовать своим подружкам нескучный воскресный вечер))) 😘😍😍
Сказати що це було круто нічого не сказати!!! Залишилися спогади! І емоції переповнюють мене- посмішка, сльози та просто це не передати словами! Всім бажаю таке пережити!!! #enriqueiglesias P.S дівчулі ми двіжанули @shmugov @tanya_dzeman @shelefontiukmariana 🤘🏻🤘🏻🤘🏻
Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября улицы возле НСК "Олимпийский", где должен был состоятся концерт, заполонили толпы фанатов исполнителя, а у спорткомплекса образовалась огромная пробка
Напомним, что в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.
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