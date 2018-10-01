Иглесиас ''взорвал'' киевскую публику: столичный концерт побил рекорд

Последний день сентября ознаменовался концертом звезды латиноамериканской поп-музыки Энрике Иглесиаса, которого ждали на НСК "Олимпийский". Его выход на сцену ознаменовался не только целым рядом рекордов, но и сбывшейся мечтой у миллионов фанатов.

Организаторы выступления артиста в Киеве, которое состоялось 30 сентября, подсчитали количество зрителей на стадионе. Выяснилось, что послушать живое исполнение главных хитов Энрике пришло около 100 тысяч зрителей. Это не только очередной рекорд украинской площадки, но и наиболее убедительные результаты концертной деятельности Иглесиаса-младшего в рамках текущего мирового турне.

Напомним, что тур Enrique Iglesias Live начался в марте 2018 года и уже собрал тысячи зрителей в Европе, Азии, Северной и Южной Америках. До концерта в украинской столице одни из лучших показателей продемонстрировало шоу артиста в Тель-Авиве, собравшее чуть больше 41 тысячи поклонников певца.

Сообщается, что Киев с его 100-тысячным "Олимпийским" бьет израильский рекорд.

Люди просто парализовали движение в центральной части Киева, потому что считали этот приезд Иглесиаса особенным.

Как выяснили ведущие Маша и Френк, работавшие на сцене во время сбора зрителей, на стадионе присутствовало немало гостей столицы. Поклонники певца приехали из Днепра, Одессы, Харькова, Львова и других городов. Также в фан-зоне были люди из-за рубежа.

Сам Энрике Иглесиас вышел на сцену ровно так, как и обещали организаторы: перед концертом портал НСК "Олимпийский" опубликовал правила поведения на стадионе, указав, что артист начнёт выступление в 21:00. Кстати, в этих же правилах были обнародованы перечни предметов, запрещённых к прононсу на НСК.

Все люди, которые не смогли с ними ознакомиться или вынуждены были нести громоздкие сумки с собой, могли воспользоваться мобильными камерами хранения "АТБ" на входе. Это не единственная деталь, позволившая тысячам поклонникам певца поблагодарить торговую сеть за внимательность.

В целом украинцы остались благодарны компании, которая смогла привезти в нашу страну шоу такого уровня и сделать его посещение доступным для тысяч соотечественников.

О своих впечатлениях они написали в социальных сетях.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября улицы возле НСК "Олимпийский", где должен был состоятся концерт, заполонили толпы фанатов исполнителя, а у спорткомплекса образовалась огромная пробка

Напомним, что в последний раз Иглесиас выступал в Киеве во Дворце спорта в поддержку своего альбома Insomniac в ноябре 2007 года.