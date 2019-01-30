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Хакеры слили в сеть победителей "Грэмми-2019"

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В сети появился список победителей премии "Грэмми-2019", которая должна состояться 10 февраля в Лос-Анджелесе. Организаторы церемонии уже успели прокомментировать ситуацию, и назвали утечку фейком.

Как сообщает издание Billboard, результаты были опубликованы за две недели до запланированной церемонии на сайте мероприятия. Их быстро удалили, однако список лауреатов успели снять на видео (чтобы посмотреть, доскрольте новость до конца).

Как следует из ролика, главной песней года станет композиция Shallow Леди Гаги и Брэдли Купера. Приз за лучший альбом вручат пластинке H.E.R, а награда за лучшую запись достанется рэперше Карди Би. Кроме того, в комментарии под роликом было отмечено, что премию также получат Тэйлор Свифт, Arctic Monkeys, Fall Out Boy и Beck. А дуэт Chloe x Halle может стать прорывом года.

Хакеры слили в сеть победителей "Грэмми-2019"
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Отметим, что американская академия звукозаписи назвала эту информацию ложной, пояснив, что до дня вручения премии даже сотрудникам академии не раскрывают информацию о результатах. Более того, компания Deloitte передает имена победителей в запечатанных конвертах.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье, 27 января, в Лос-Анджелесе прошла 25-я церемония вручения наград от Гильдии киноактеров США. Так, мероприятие посетила американская поп-певица Леди Гага, которая за кинороботу "Звезда родилась" была номинирована в двух категориях: личная — за "лучшую женскую роль" и коллективная — "за картину".

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