''Х-Фактор-10": все самые интересные подробности первого выпуска после кастингов

В субботу, 9 ноября, в эфире телеканала СТБ прошел девятый выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором исполнители пытались впечатлить звездных судей после тренировочных лагерей.

Те участники, кто получил минимум 3 "да" от судейской четверки, должны были доказать в тренировочном лагере, что они достойны своего места.

Им предстояло пройти интересно испытание: исполнить песню а капелла, на что у каждого из них было всего 30 секунд. А усложняло задачу и то, что стояли конкурсанты за массивной ширмой и судьи не могли их видеть.

OBOZREVATEL публикует видео всех выступлений. Новость обновляется.

В сети появились первые фото и видео с нового выпуска шоу. И так, есть первый выбывшие конкурсанты. Первой не справилась Мария Боярко.

Однако наибольшие эмоции у судей и подписчиков вызвала неудача молодого парня по имени Эрнест.

Внешне его сравнивали с Джастином Бибером и отмечали талант и природную харизму. Но новые правила сыграли против парня, хотя судьи явно были очень расстроены.

Кстати в комментариях многие зрители уже выражают недовольство новым правилом. Говорят, что уж слишком сложное задание придумали организаторы. И сложное не только для выступающих, но и для судей. Ситуация с Эрнестом тому подтверждение.

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

В седьмом выпуске членов жюри удивил Виктор Павлик, который вышел на сцену вместе с сыном.

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