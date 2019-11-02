''Х-Фактор-10": онлайн подробности восьмого выпуска нового сезона

В субботу, 2 ноября, в эфире телеканала СТБ стартовал восьмой выпуск 10 сезона вокального шоу "Х-Фактор", в котором последняя группа музыкантов попытается впечатлить звездных судей.

OBOZREVATEL будет следить за развитием событий. Участники из различных городов проходят кастинги. Те, кто получает одобрение судей, попадают в их команду. Все видео выступлений будут в нашем материале.

Х-Фактор 10 сезон СТБ

В этом году постоянными судьями оказались Андрей Данилко, Настя Каменских, продюсер Игорь Кондратюк и Оля Полякова. На 10 выпуск пригласили также Дмитрия Шурова (Pianoбой), вместо Данилко.

Первым вышел украиноязычный коллектив, состоявший из брутальных мужчин – Romax. Они играют на трубах в группе "Гайдамаки". Они исполнили в рок-обработке песню DZIDZIO "Я і Сара кльова пара". Полякова танцевала под композицию, а зал кричал от восторга. Шуров заявил, что только Ольга спасала выступление, потому что не было "собственной фишки". С тремя "да" парни прошли дальше.

Корняк Назар родился в селе. "Х-Фактор" для него – мечта. Он выступил с песней Алессандро Сафина "Luna Tu" и поразил сразу всех академическим вокалом. Сразу было заметно, что он очень волновался. Каменских в конце выступления подошла к парню и попросила не волноваться, успокоив, что все было хорошо. Назар попал в тренировочный лагерь.

Бэк-вокалистка Натальи Могилевской Мария Москвитина. Ей нравится работать с артисткой, но "нужно верить в себя". Низкий и глубокий Марии тембр заставил сразу прислушаться членов жюри. Кондратюк заявил, что девушка "застоялась за спиной". С четырьмя "да" она прошла дальше.

Как сообщал OBOZREVATEL, на первом кастинге судьи отправили в тренировочный лагерь 11 участников, которые будут бороться за победу в проекте после кастингов. Ознакомиться с выступлениями участников и подробностями можно по ссылке.

В седьмом выпуске членов жюри удивил Виктор Павлик, который вышел на сцену вместе с сыном.

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