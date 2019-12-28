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28 декабря • обновлено в 17:43
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"Х-Фактор-10": кто победит в суперфинале

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В субботу, 28 декабря, на телеканале СТБ состоится суперфинал популярного вокального шоу "Х-Фактор".

За победу будут биться лучшая вокалистка юбилейного сезона Элина Иващенко из команды Игоря Кондратюка и новый секссимвол Георгий Колдун из команды Оли Поляковой. OBOZREVATEL будет следить за развитием событий, а видео всех выступлений появятся позже в нашем материале.

"Х-Фактор-10": кто победит в суперфинале

На суперфинал организаторы пригласили много звезд, которые порадуют зрителей своими хитами. Так, перед объявлением официального победителя выступят: Верка Сердючка, "Антитела", Александр Кривошапко, Джамала, ALYONA ALYONA, ALEKSEEV (Никита Алексеев), Тина Кароль, Monatik (Дмитрий Монатик) и многие другие.

Как сообщал OBOZREVATEL. в финале выбыли Маша Стопник из команды Кондратюка и Антон Вельбой из команды Насти Каменских. Андрей Данилко к предпоследнему эфиру уже остался без подопечных. Все подробности финала можно прочитать в нашем материале.

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Читайте все новости по теме "Х-Фактор Украина" на OBOZREVATEL.

Автор
Дмитрий Гриневич
Тема
Х-Фактор Украина
Персоны
Оля Полякова Андрей Данилко Игорь Кондратюк Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Теги
X-Фактор шоу-бизнес
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