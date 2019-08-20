"Говорит, есть дети": Каминская пожаловалась на поклонника-"маньяка"

Неизвестный мужчина преследует популярную украинскую певицу, солистку группы "НеАнгелы" Славу Каминскую.

Она опубликовала на своей странице в Instagram соответствующее видео, засняв странного воздыхателя, который требовал открыть дверь, чтобы вручить ей письмо (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"Дорогие друзья и все, кто на меня подписан! Просьба опознать вот этого человека. Не уверена, что он психически здоров. Долгое время преследует меня в соцсетях со всяческими угрозами. Кроме того, сегодня он пытался вломиться в мою квартиру", – подписала она под видео.

Этот мужчина преследует Славу Каминскую скриншот

Она попросила опознать этого человека, чтобы можно было написать заявление в полицию с указанием его данных. В комментарии "КП в Украине" Каминская позже рассказала, что все-таки подала заявление.

Славу Каминскую преследует неизвестный instagram/babaslavka

"Сегодня, показывая свою жизнь в социальных сетях, мы часто забываем об опасностях, которые несет в себе эта открытость. В мою квартиру пытались вломиться. Это человек, у которого "на лицо" все признаки психологического расстройства. Он утверждает, что у нас с ним есть дети", – сообщила она, добавив, что этот мужчина угрожает многим женщинам.

"Этому человеку необходимо лечение, пока он не навредил себе и окружающим. А мне, моим детям и таким как я – чувство защищенности и понимание, как вести себя в подобной ситуации", – добавила Каминская.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каминская развелась с мужем, став одной из самых обсуждаемых певиц на некоторое время. После разрыва она начала радовать поклонников пикантными снимками.

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