"Жизнь такая непредсказуемая": Бузова выложила фото в свадебном платье, фанаты в недоумении

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова фотографией в свадебном платье устроила ажиотаж в сети.

Снимок девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram, который за час посетило полмиллиона пользователей.

"Жизнь такая непредсказуемая... Всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю #счастьелюбиттишину", - написала Бузова.

Фанаты гадают, что бы это могло значить:

"Вряд ли старая фотка, там она была бы моложе, а вот клип вероятнее всего", "Поздравляем!", "Замуж за "своих людей", - пишут в комментариях.

Как сообщал "Обозреватель", ранее Бузова похвасталась откровенной фотосессией для Playboy