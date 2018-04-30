"Жизнь такая непредсказуемая": Бузова выложила фото в свадебном платье, фанаты в недоумении

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова фотографией в свадебном платье устроила ажиотаж в сети.
Снимок девушка опубликовала в своём аккаунте в Instagram, который за час посетило полмиллиона пользователей.
"Жизнь такая непредсказуемая... Всё может измениться в одно мгновение, но я ее за это и люблю #счастьелюбиттишину", - написала Бузова.
Фанаты гадают, что бы это могло значить:
"Вряд ли старая фотка, там она была бы моложе, а вот клип вероятнее всего", "Поздравляем!", "Замуж за "своих людей", - пишут в комментариях.
Как сообщал "Обозреватель", ранее Бузова похвасталась откровенной фотосессией для Playboy