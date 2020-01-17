Яна Шевцова снова с Гуфом? Какие есть доказательства и что с ее Инстаграмом

Участница "Дома 2" Яна Шевцова якобы проводит время с рэпером Гуфом (Алексеем Долматовым) в Таиланде.

"Инфу перепроверили. Всё ок. Это Яна Шевцова, и она сейчас с упоротым в г*вно Гуфом", - сообщил 17 января телеграм-канал YOBAJUR.

Канал также опубликовал аудиозапись, где говорит якобы Яна Шевцова. Девушка рассказывает, что очень сильно накурилась накануне и выпила. А также, что Гуф очень сильно пьет. Рассказывает также, как Гуф звонил своей бывшей жене Айзе, у которой накануне случилась истерика, и успокаивал ее.

Ранее у Яны Шевцовой и Гуфа якобы был роман – благодаря этой информации Шевцова и прославилась.

Яна Шевцова и Гуф сайт: 24сми.орг

Затем появилась информация, что 19-летняя Яна Шевцова в августе 2019 года вышла замуж за некоего 33-летнего Виктора.

Что же касается страниц Яны Шевцовой в Инстаграме и Вконтакте, то она их удалила. Остаются только фейковые аккаунты, посвященные этой особе.

Гуф действительно в Таиланде – судя по тем видео, которые он выкладывает в сторис Инстаграма.

На днях его там посещал сын Сэм (мать Сэма - Айза). 14 января Гуф его отправил домой.

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