Всю жизнь на шее: стало известно о конфликте Пугачевой и Орбакайте

Российская певица Кристина Орбакайте неоднократно ругалась с матерью и примадонной Аллой Пугачевой из-за сына Никиты Преснякова.

По данным издания "Дни.ру", артистка боялась, что дорогие презенты от звездной бабушки превратят парня в представителя "золотой молодежи", который будет чувствовать вседозволенность.

Пугачева и Орбакайте instagram/elizaveta_galkinaa

Еще в подростковом возрасте Пресняков-младший пошел по стопам родителей, выбрав творческую профессию. Он занимался съемкой и монтажом, потом создал собственный продакшн, а сейчас параллельно еще и выступает в группе MULTIVERSE.

Именно примадонна помогла Никите определиться с будущим, подарив профессиональную видеокамеру.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте instagram/orbakaite_k

По данным СМИ, Пугачева признавалась, что Орбакайте неоднократно ее отчитывала за дорогие подарки для любимого внука. В частности, певица боялась, что он "будет всю жизнь сидеть на шее у родителей и бабушек с дедушками".

Никита Пресняков instagram/npresnyakov

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 июля 2017 года Никита женился на модели Алене Красновой. А недавно парень попросил денег у своих поклонников на новый клип.

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