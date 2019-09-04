"Все на месте": в сети подогрели слухи о беременности Собчак

В сети еще больше укрепилось мнение, что скандальная телеведущая Ксения Собчак и Константин Богомолов ждут ребенка.

В частности, Telegram-канал Dark Cosmo обнародовал информацию, ссылаясь на свои источники, что это, возможно, может быть связан с таким быстрым предложением руки и сердца.

Богомолов и Собчак Кадр из видео

"Новость эта летает давно. И мы давно держим пальчики и увеличиваем стопкадры видео, чтобы убедиться – все на месте", – ответили в Telegram-канале "Только никому".

Напомним, что первой по поводу беременности Собчак говорила известный блогер Лена Миро заявила. Она посчитала, что причиной столь быстрой свадьбы является этот факт.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилась информация о свадьбе Ксении Собчак с Константином Богомоловым. Мероприятие состоится 13 сентября 2019 года.

Слухи о том, что телеведущая беременна, разнеслись с новой силой после одной из последних публикаций. В частности, Собчак позировала в объемном платье, через которое проглядывался круглый живот.

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