"Внутри такое..." Разведенная Лорак заинтриговала сеть новыми отношениями

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее пережила скандальный развод со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, внезапно рассказала о "начале новой жизни" и намекнула на то, у нее появились отношения.
Так, 40-летняя артистка рассказала о жизни после развода. Когда ей задали вопрос о том, появился ли у нее новый возлюбленный, она игриво улыбнулась и сказала: "Это секрет". Собственно, в поведении Каролины многие увидели намек на отношения, пишет KP.UA.
"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. Может, у меня новая любовь, но это – секрет", – кокетливо рассказала Лорак.
Ани Лорак
Корреспондент.net
Отметим: ранее Каролина написала на своей странице в Instagram, что "вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь – истинное предназначение женщины".
Как сообщал OBOZREVATEL:
Ани Лорак со скандалом рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу, с которым прожила почти 10 лет в браке.
Причиной разрыва отношений стала измена Мурата, которая попала на видео с молодой моделью Яной Беляевой.
Информация о том, что певица решила развестись, появилась в октябре 2018 года.
Иск в суд был подан 4 декабря 2018 года, а первое заседание состоялось 24 декабря.
Брат певицы рассказал подробности, уточнив, что дочь София после развода остается с матерью.
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