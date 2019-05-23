"Внутри такое..." Разведенная Лорак заинтриговала сеть новыми отношениями

Украинская певица Ани Лорак, которая ранее пережила скандальный развод со своим супругом Муратом Налчаджиоглу, внезапно рассказала о "начале новой жизни" и намекнула на то, у нее появились отношения.

Так, 40-летняя артистка рассказала о жизни после развода. Когда ей задали вопрос о том, появился ли у нее новый возлюбленный, она игриво улыбнулась и сказала: "Это секрет". Собственно, в поведении Каролины многие увидели намек на отношения, пишет KP.UA.

"Новая жизнь у меня. Новые песни, новый стиль, новые ощущения себя. Внутри такое чувство, что все ощущаю по-новому. Дышится по-другому и поется. Может, у меня новая любовь, но это – секрет", – кокетливо рассказала Лорак.

Ани Лорак Корреспондент.net

Отметим: ранее Каролина написала на своей странице в Instagram, что "вдохновлять, радовать, дарить новую жизнь – истинное предназначение женщины".

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