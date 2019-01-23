Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки

В сети не утихает ажиотаж вокруг новости об избиении российского режиссера Константина Богомолова супругом журналистки Ксении Собчак. Актер Максим Виторган после перепалки с так называемым любовником жены якобы нанес ему телесные повреждения.

Российские СМИ один за одним публикуют "видео драки", которое ранее "оказалось" в распоряжении "5 Канала". Очередная сомнительная новость канала РЕН-ТВ гласит, что вскоре после избиения Богомолова к нему явилась и Ксения Собчак. Эту информацию журналисты подкрепили видео, на котором есть странные нестыковки. Подробности читайте далее в разборе OBOZREVATEL.

Ксения Собчак, Максим Виторган и Константин Богомолов Фото: gubdaily.ru

"Кинулась не к мужу", а к избитому любовнику, — заявил очередной канал. На видео аудитории показывают кафе, у которого через несколько минут Виторган якобы ударит Богомолова по лицу. В зале заведения действительно появляется супруг Ксении Собчак, проходит куда-то за границы камеры и вскоре покидает заведение. За ним через несколько секунд выходит человек, названный Константином Богомоловым.

Примечательно, что Максим Виторган пришел в заведение в ярко-голубой куртке, таком же голубом реглане, с шарфом, без шапки и перчаток. В этом же виде актер покинул заведение (полное видео смотрите ниже).

Вслед за этим зрителю демонстрируется сцена с избиением, в которой есть две очевидные нестыковки. Человек, названный Богомоловым, останавливается на углу улицы, очевидно, чтобы переговорить с так называемым Виторганом, однако тот зовет его на свет, поближе к камере, где и происходит "драка".

Более того, человек, который якобы наносит удар режиссеру, одет в темную верхнюю одежду, шапку и перчатки. Образ нападающего кардинально отличается от внешнего вида Максима Виторгана, который несколько мгновений назад покинул кафе, якобы чтобы "разобраться" с человеком, которому приписывают тайный роман с его женой.

В конце видео Богомолов возвращается в кафе с разбитым лицом. Тут же приезжает скорая, а через некоторое время в кадре появляется и Ксения Собчак, которая следует в том же направлении, куда ранее уходили "за кадр" и Виторган, и избитый Богомолов.

Напомним, что ни Ксения Собчак, ни Максим Виторган ситуацию до сих пор не прокомментировали. Видео с рядом нестыковок — единственное, на что опираются СМИ. К этому добавляют лишь Instagram-пост Богомолова, в котором тот упомянул о сломанном носе, и неоднозначное сообщение Ксении Собчак в ее официальном Telegram-канале — вскоре после инцидента с режиссером журналистка написала, что столкнулась с проблемами "помасштабнее, чем невыплаченная зарплата".

Как писал OBOZREVATEL, Ксения Собчак опровергла слухи о том, что прилетела в украинскую столицу, чтобы лично повидаться с кандидатом в президенты, лидером юмористической студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.

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