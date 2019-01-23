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Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки

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В сети не утихает ажиотаж вокруг новости об избиении российского режиссера Константина Богомолова супругом журналистки Ксении Собчак. Актер Максим Виторган после перепалки с так называемым любовником жены якобы нанес ему телесные повреждения.

Российские СМИ один за одним публикуют "видео драки", которое ранее "оказалось" в распоряжении "5 Канала". Очередная сомнительная новость канала РЕН-ТВ гласит, что вскоре после избиения Богомолова к нему явилась и Ксения Собчак. Эту информацию журналисты подкрепили видео, на котором есть странные нестыковки. Подробности читайте далее в разборе OBOZREVATEL.

Ксения Собчак, Максим Виторган и Константин Богомолов

Ксения Собчак, Максим Виторган и Константин Богомолов

Фото: gubdaily.ru

"Кинулась не к мужу", а к избитому любовнику, — заявил очередной канал. На видео аудитории показывают кафе, у которого через несколько минут Виторган якобы ударит Богомолова по лицу. В зале заведения действительно появляется супруг Ксении Собчак, проходит куда-то за границы камеры и вскоре покидает заведение. За ним через несколько секунд выходит человек, названный Константином Богомоловым.

Примечательно, что Максим Виторган пришел в заведение в ярко-голубой куртке, таком же голубом реглане, с шарфом, без шапки и перчаток. В этом же виде актер покинул заведение (полное видео смотрите ниже).

Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки
Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки
Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки
Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки

Вслед за этим зрителю демонстрируется сцена с избиением, в которой есть две очевидные нестыковки. Человек, названный Богомоловым, останавливается на углу улицы, очевидно, чтобы переговорить с так называемым Виторганом, однако тот зовет его на свет, поближе к камере, где и происходит "драка".

Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки

Более того, человек, который якобы наносит удар режиссеру, одет в темную верхнюю одежду, шапку и перчатки. Образ нападающего кардинально отличается от внешнего вида Максима Виторгана, который несколько мгновений назад покинул кафе, якобы чтобы "разобраться" с человеком, которому приписывают тайный роман с его женой.

Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки
Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки

В конце видео Богомолов возвращается в кафе с разбитым лицом. Тут же приезжает скорая, а через некоторое время в кадре появляется и Ксения Собчак, которая следует в том же направлении, куда ранее уходили "за кадр" и Виторган, и избитый Богомолов.

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Напомним, что ни Ксения Собчак, ни Максим Виторган ситуацию до сих пор не прокомментировали. Видео с рядом нестыковок — единственное, на что опираются СМИ. К этому добавляют лишь Instagram-пост Богомолова, в котором тот упомянул о сломанном носе, и неоднозначное сообщение Ксении Собчак в ее официальном Telegram-канале — вскоре после инцидента с режиссером журналистка написала, что столкнулась с проблемами "помасштабнее, чем невыплаченная зарплата".

дорогие и неравнодушные друзья) прекрасный врач (спасибо Ире Апексимовой) собрал мой переломанный в двух местах нос и привел смещённые кости черепа в более менее приличное состояние в связи с чем внутричерепное нормализовано и я могу представить вам невероятную команду спектакля "преступление и наказание", к которому я скоро приступаю #дегтярь #игнатова #лысенков #новиков #питер

Публикация от Konstantin Bogomolov (@konbog75)

Виторган избил любовника Собчак? На видео росСМИ обнаружены странные нестыковки

Как писал OBOZREVATEL, Ксения Собчак опровергла слухи о том, что прилетела в украинскую столицу, чтобы лично повидаться с кандидатом в президенты, лидером юмористической студии "Квартал 95" Владимиром Зеленским.

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Персоны
Ксения СобчакКсенія СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
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РоссияМосква
Теги
Новости Россиивидео
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