"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), о разводе которой ранее сообщили в СМИ, засветилась в компании украинского артиста Макса Барских в Баку (Азербайджан).

Звезды поцеловались на камеру, что спровоцировало слухи об их романе. Серию снимков Наталья опубликовала на личной странице в Instagram.

Также российская артистка неоднозначно подписала фото с Барских: "Ты лучик солнца, спасибо тебе".

Глюкоза и Макс Барских Instagram @glukozamusic

Пользователи сети заподозрили. что между Глюкозой и Барских – роман. Именно к нему артистка якобы ушла от своего мужа – бизнесмена и миллионера Александра Чистякова. Пара жената с 2006 года.

Глюкоза и Макс Барских Instagram @glukozamusic

"Это к нему она от мужа ушла? Они пара?" – спросили фолловеры.

"Какая красивая пара. Женитесь!" – написали другие.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой с мужем после 13 лет брака. Позже артистка появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца, там же она целовалась с Барских на камеру.

В свою очередь менеджер Глюкозы отказался внятно комментировать слухи о разрыве певицы, ответив, что "не буде опускаться до такого уровня".

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