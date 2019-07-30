Главная Новости
Мова Язык
Спорт Lady

/ Сплетни

"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских

1.6т Читать материал на украинском

Российская певица Наталья Чистякова-Ионова (Глюкоза), о разводе которой ранее сообщили в СМИ, засветилась в компании украинского артиста Макса Барских в Баку (Азербайджан).

Звезды поцеловались на камеру, что спровоцировало слухи об их романе. Серию снимков Наталья опубликовала на личной странице в Instagram.

Также российская артистка неоднозначно подписала фото с Барских: "Ты лучик солнца, спасибо тебе".

Глюкоза и Макс Барских

Глюкоза и Макс Барских

Instagram @glukozamusic

Пользователи сети заподозрили. что между Глюкозой и Барских – роман. Именно к нему артистка якобы ушла от своего мужа – бизнесмена и миллионера Александра Чистякова. Пара жената с 2006 года.

Новости
"Разденься полностью!" Полуголую Глюкозу разнесли за откровенное фото
Глюкоза и Макс Барских

Глюкоза и Макс Барских

Instagram @glukozamusic

"Это к нему она от мужа ушла? Они пара?" – спросили фолловеры.

"Какая красивая пара. Женитесь!" – написали другие.

"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских
"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских
"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских
"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских
"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских
"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских
"Ушла от мужа к нему": Глюкозу заподозрили в романе с Максом Барских

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась информация о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой с мужем после 13 лет брака. Позже артистка появилась на фестивале "Жара" в Баку без обручального кольца, там же она целовалась с Барских на камеру.

В свою очередь менеджер Глюкозы отказался внятно комментировать слухи о разрыве певицы, ответив, что "не буде опускаться до такого уровня".

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Макс Барских Глюкоза Наташа Ионова (Глюк’оZа)
Теги
Новости России шоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
3
5
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel