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Целовались при всех: Собчак застукали вместе с любовником

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Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак встретила Новый год вместе со своим любовником, российским режиссером Константином Богомоловым.

Об этом сообщил сайт Peopletalk, ссылаясь на анонимные источники. Пара якобы пришла на новогоднюю вечеринку в модное московское заведение Agalarov Estate и не скрывала своих отношений, целуясь на людях.

Собчак и Богомолов

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Персона
Ксения Собчак
Место
Россия
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