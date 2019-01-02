Целовались при всех: Собчак застукали вместе с любовником

Известная российская телеведущая и журналистка Ксения Собчак встретила Новый год вместе со своим любовником, российским режиссером Константином Богомоловым.

Об этом сообщил сайт Peopletalk, ссылаясь на анонимные источники. Пара якобы пришла на новогоднюю вечеринку в модное московское заведение Agalarov Estate и не скрывала своих отношений, целуясь на людях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Собчак и ее муж, актер Максим Виторган поженились в феврале 2013 года. В 2016 году у них родился сын.

В декабре 2018-го в сети появились якобы доказательства того, что отношения пары оказались на грани разрыва, поскольку Собчак закрутила роман с российским режиссером Константином Богомоловым

Собчак сначала не комментировала слухи, но потом опубликовала заявление у себя в Instagram.

1 января Виторган, обнародовал совместное фото пары на своей странице в сети, но после этого Собчак опубликовала большой пост, в котором назвала 2018-й год переломным для себя.