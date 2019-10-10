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10 октября • обновлено в 21:21
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РосСМИ нашли тайную могилу Заворотнюк: фото с кладбища

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В России начали проявлять нездоровый интерес к месту захоронения семьи Анастасии Заворотнюк в селе Анкудиново на фоне слухов о том, что актрису уже похоронили.

Журналисты издания "Дни.ру" отправились на кладбище и расспросили местного батюшку, который рассказал, что до больницы Анастасия часто посещала почивших брата, невестку и отца.

Нездоровый интерес к захоронениям близких Заворотнюк

Нездоровый интерес к захоронениям близких Заворотнюк

По словам охранников, в последнее время к могилам проявляют нездоровый интерес, потому, по требованию семьи, захоронения тщательно скрываются от журналистов и фанатов, выдающих себя за близких. Теперь посетить это место можно лишь родственникам, либо в их сопровождении.

Закрытое кладбище, где похоронены родные Заворотнюк

Закрытое кладбище, где похоронены родные Заворотнюк

Фото: "Дни.ру"

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"Найти могилы оказалось непросто. Гранитный памятник – у отца актрисы. Простой деревянный крест – у брата. Захоронение ухоженное: судя по цветам, его недавно навещали. Места на огороженном участке для еще одной могилы нет. Будем молиться, чтобы семье Анастасии Заворотнюк оно еще долго не потребовалось", – написали журналисты.

Могила отца Заворотнюк

Могила отца Заворотнюк

Фото: "Дни.ру"

Уточняется, что Анкудиновское кладбище находился недалеко от поселка Внуково (Подмосковье). Недавно это место стало считаться столичным некрополем, а новые захоронения возможны только для членов семьи и близких родственников усопших. Участки под захоронения реализуются через аукцион.

"Официальные стартовые цены установлены правительством Москвы и доходят до 652 тысяч (рублей) для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч рублей", – пояснили в издании.

Могила брата и невестки Заворотнюк

Могила брата и невестки Заворотнюк

Фото: "Дни.ру"

Могила брата и невестки Анастасии Заворотнюк

Могила брата и невестки Анастасии Заворотнюк

Фото: "Дни.ру"

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Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
Теги
шоу-бизнес скандалы болезнь рак
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Обоз, дни.ру это СМИ. Это частная шарашка без лицензии
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Poroshenko Petro, *не СМИ
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