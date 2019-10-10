РосСМИ нашли тайную могилу Заворотнюк: фото с кладбища

В России начали проявлять нездоровый интерес к месту захоронения семьи Анастасии Заворотнюк в селе Анкудиново на фоне слухов о том, что актрису уже похоронили.
Журналисты издания "Дни.ру" отправились на кладбище и расспросили местного батюшку, который рассказал, что до больницы Анастасия часто посещала почивших брата, невестку и отца.
Нездоровый интерес к захоронениям близких Заворотнюк
По словам охранников, в последнее время к могилам проявляют нездоровый интерес, потому, по требованию семьи, захоронения тщательно скрываются от журналистов и фанатов, выдающих себя за близких. Теперь посетить это место можно лишь родственникам, либо в их сопровождении.
Закрытое кладбище, где похоронены родные Заворотнюк
Фото: "Дни.ру"
"Найти могилы оказалось непросто. Гранитный памятник – у отца актрисы. Простой деревянный крест – у брата. Захоронение ухоженное: судя по цветам, его недавно навещали. Места на огороженном участке для еще одной могилы нет. Будем молиться, чтобы семье Анастасии Заворотнюк оно еще долго не потребовалось", – написали журналисты.
Могила отца Заворотнюк
Фото: "Дни.ру"
Уточняется, что Анкудиновское кладбище находился недалеко от поселка Внуково (Подмосковье). Недавно это место стало считаться столичным некрополем, а новые захоронения возможны только для членов семьи и близких родственников усопших. Участки под захоронения реализуются через аукцион.
"Официальные стартовые цены установлены правительством Москвы и доходят до 652 тысяч (рублей) для захоронения под гроб, в зависимости от размера и престижности участка. Урну с прахом можно похоронить всего за 26 тысяч рублей", – пояснили в издании.
Могила брата и невестки Заворотнюк
Фото: "Дни.ру"
Могила брата и невестки Анастасии Заворотнюк
Фото: "Дни.ру"
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
4 октября стало известно, что Заворотнюк погасила все долги.
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