Развод Ани Лорак: с кем останется дочь исполнительницы

После развода украинской поп-дивы Ани Лорак с ее супругом, турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, их совместная дочь София наверняка останется с мамой, так как для решения суда в пользу отца должны быть определенные обстоятельства.

Таким мнением в беседе с OBOZREVATEL поделился юрист, прокомментировавший предстоящее заседание Шевченковского суда (Киев) по делу развода певицы с супругом, которое было назначено на 31 января 2019 года.

Фото: gloss.ua

"Ребенок может не остаться с мамой, если у нее есть проблемы с наркотиками или алкоголем. Если таких проблем нет, но у нее нет средств, то теоретически суд может решить в пользу папы. Если все в норме, то ребенок остается с мамой до 14 лет, а после этого уже сам выбирает с кем ему жить", - ответила специалист на вопрос издания.

"Суд только разводит, если не договорился по ребенку или имуществу, то идешь в суд. Договорился по ребенку, но не договорился по имуществу, то идешь в суд. Суд разводит, не спрашивая, договорился человек или нет. Подаются документы на развод, суд выносит решение и дальше уже необходимо разбираться со своими вопросами", - добавила юрист.

В таком же порядке, как добавила специалист, решается и вопрос выплаты алиментов отцом.

"Не платят алименты – идешь в суд. Есть минимальная сумма алиментов – 25% от зарплаты после вычета налогов. Если папа состоятельный, то можно и побольше договариваться. Папе у нас платить алименты пока что не принято. Даже если мама состоятельная, то папа же все равно должен участвовать, правда? Деньги будут идти на ребенка", - пояснила она.

На данный момент известно, что суд состоится в здании Шевченковского суда города Киева 31 января с 11:00. Примечательно, что заседание пройдет в закрытом режиме.

Впервые информация о том, что певица все же решила развестись с супругом, появилась в октябре 2018 года.

Причиной могла послужить публичная измена Мурата в июле 2018 года, когда его засняли в одном из киевских караоке-клубов в компании темноволосой молодой красавицы Яны Беляевой. Он смело обнимал спутницу и шептал что-то ей на ухо.

Как сообщал OBOZREVATEL, первое слушание было назначено на 24 декабря. Бракоразводный процесс Лорак с Налчаджиоглу может затянуться на несколько лет, так как существует ряд тонкостей из-за разного гражданства супругов. Лорак является гражданкой Украины, Мурат — гражданин Турции.

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