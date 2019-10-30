"Прекратите вакханалию!" Мать Началовой довели до истерики

Российские журналисты довели мать Юлии Началовой до исступления громкими "новостями" о пиарщице артистке Анны Исаевой.
Поводом стали "сенсации" о некого требованиях присвоить погибшей от страшной болезни певице звание Героя России посмертно и даже об "убийстве", передает издание "Дни.ру".
"Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время приходится писать обращение к российской прессе. Надоело читать всякую чушь! Противно! Хватит! Когда же Вы начнете писать правду. До последних дней Юля работала и близко дружила со своим пресс-секретарем – Анной Исаевой. Именно Аню дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Журналисты, вы же люди, а не звери! Имейте хоть каплю совести! Прекратите эту вакханалию", – возмутилась Таисия Николаевна.
Юлия Началова и мама
instagram/taisianachalova
Свое негодование также показала и сама Исаева на своей странице в Instagram. Речь идет о том, что женщина поддержала флэшмоб, устроенный многочисленными поклонниками Началовой в сети "#ЮляЗаслуженная".
Пресса! Так и хочется написать- что этот пост не для вас. Он для людей. Это народный пост. И никто в нем ничего не Требует, как вы выражаетесь. И уж тем более звание Героя России для Юли. Речь идет о народном флешмобе по теме звания заслуженной. Вас хочется судить! А для людей я писала следующее: Дорогие соотечественники, неравнодушные люди! Ваша любовь пронзила мое сердце. Ваша инициатива потрясла меня, родителей Юли, ее близких. Наша поддержка вам, наша благодарность, наше уважение к вам. Юля заслужила, пишете вы! Мы не ожидали столько народной любви! Я уже видела более 300- от фотографий. Думаю, что вы имеете право выражать таким образом свое мнение и отношение к вопросу. Поэтому пишу вам: Вы также можете стать участником флешмоба, сделав фото с хештегом #Юлязаслуженная Размещайте у себя на странице, указав данный хештег, либо присылайте в директ аккаунта @artistka_jn Отдельное спасибо фан клубу, который превратил фото инициативу в видеоролик и Виктору Началову, который вспомнил замечательную песню "Синева", в исполнении дочери. #юлияначалова #народнаялюбовь #юлияначаловазаслуженная #нашаюля #ятвоеплечо #песнясинева #флешмоб #яхочуолюбви #говоритьсветлоинежно #этовсестранароссия @taisianachalova @metlyuk_elena_m.e.room @julianachalova_manager
"Какого Героя России? Пытаюсь понять, у нас в стране адекватные журналисты еще существуют? Есть ли те, кто тратит 3 мин своего драгоценного времени и заходит в первоначальный текст на страницу "инстаграм", где читает мой пост как первоисточник, чтобы понять, о чем там речь? Что случилось с новостями "Яндекс" – авторы перестали понимать по-русски? Они не видят, что именно написано мною черным по белому? Есть ли в нем хоть полслова о том, что я предлагаю дать Юле звание Героя России", – возмутилась Исаева.
Она добавила, что СМИ не могут запугать опытного пиарщика никакой клеветой и "гнусной информацией".
"Всех не засудишь. Если люди имеют мораль подобную свинье, и, хрюкая выбирают только те желуди, которые пожирней, чтобы, полностью меняя смысл первоисточника, вырвать из контекста только нужные им слова, приклеить туда вашу фамилию и откровенно смонтировать нужный им хайп в виде новости. Эти писаки еще не раз обратяться ко мне за желудями. Вот тут-то я и приму решение", – написала она, сравнив ситуацию с басней Крылова.
Какого Героя России???????? Пытаюсь понять у нас в стране адекватные журналисты еще существуют? Есть ли те, кто тратит 3 мин своего драгоценного времени и заходит в первоначальный текст на страницу инстаграм, где читает мой пост как первоисточник, чтобы понять О ЧЕМ ТАМ РЕЧЬ? Что случилось с новостями Яндекс- авторы перестали понимать по-русски? Они не видят ЧТО ИМЕННО НАПИСАНО МНОЮ ЧЕРНЫМ ПО БЕЛОМУ??? Кроме них, в таком же ракурсе, свои статьи сегодня написало многочисленное число узнаваемых, популярных, известных изданий. Прочтите то, что сказал человек, на имя которого вы ссылаетесь, потратьте 3 минуты, прочтите этот пост. Есть ли в нем хоть пол - слова о том, что я предлагаю дать Юле звание Героя России? Есть ли там что - либо про организацию мною награждения или флешмоба? Кроме вынужденного, добавленного мной сегодня же первого абзаца, с обьяснением для той самой прессы о том, что я вообще веду речь про ЗАСЛУЖЕННУЮ! Я специально написала этот абзац, чтобы хоть кого- то из вас это остановило и заставило задуматься! И НЕ Я СОЗДАВАЛА ФЛЕШМОБ! Я, РАВНО КАК И ВЕСЬ МЕНЕДЖЕМЕНТ ПЕВИЦЫ И ВСЯ ЕЕ СЕМЬЯ - ПОДДЕРЖАЛА флешмоб, созданный простыми людьми. КАЖДЫЙ ИЗ НАС СЕГОДНЯ ВЫЛОЖИЛ ПОСТ С ВИДЕО РОЛИКОМ, в поддержку инициативы от народа. ( зайдите на аккаунты @metlyuk_elena_m.e.room @taisianachalova @julianachalova_manager @mostovlukoks и посмотрите). Когда прекратится переписывание друг у друга галимотьи, не проверенных фактов, чьего- то непрофессионального бреда? НАДОЕЛО ВЫГЛЯДЕТЬ ИЗ-ЗА вас, УВАЖАЕМАЯ ПРЕССА НЕАДЕКВАТОМ, человеком не понимающим ничего в государственном устройстве. Это вы такие. Вы неадекват. Заглавные издания страны пишут писульки без оглядки на первоисточник, это ладно, они даже не ВЧИТЫВАЮТСЯ В ТЕКСТ КОЛЛЕГ, С КОТОРОГО ОНИ ПЕРЕПЕЧАТЫВАЮТ. Опираются исключительно на чужие громкие заголовки. ЗАГОЛОВОК ПРОЧИТАТЬ СУМЕЛИ И ПРЕКРАСНО- дальше гоним пургу, пишем что получится. Вы в своем уме? Или теперь в новостных лентах работают Исключительно новички без опыта, образования и всякого ума? #сми #пресса #неадекват
Век информации и интернета! Скорость распространения непроверенной информации настолько высока, что успевать за ней нет даже смысла. Так вот я о смысле: Меня, пиар менеджера с большим пробегом, не испугать ровно никакой клеветой в СМИ. Я столько раз сталкивалась с откровенным враньем, которое писали об артистах с кем я работала, что давно привыкла к подобной лжи. И каждый раз я давала своим людям лишь один совет- пройдите мимо любой гнусной информации о вас. Не оглядываясь. Идите вперед и только вперед! Ничего никому не доказывайте. И не превращайтесь в сутяжников. Всех не засудишь. Если люди имеют мораль подобную свинье и хрюкая выбирают только те желуди, которые пожирней, чтобы полностью меняя смысл первоисточника вырвать из контекста только нужные им слова, приклеить туда вашу фамилию и откровенно смонтировать нужный им хайп в виде новости- идите мимо этого свинского стада. Помните у Крылова в басне о свинье и дубе- свинья рылом подрывала корни тому самому дереву, чьи желуди она пожирала. Поднять рыло ( так выразился, пардон, классик) и посмотреть наверх, чтобы понять что она уничтожает то дерево, что ей приносит корм она не могла, шея слишком коротка. Так что эти писаки еще не раз обратяться ко мне за желудями. Вот тут то я и приму решение. в той статье, с которой все сегодня началось речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию ПРИПИСАЛИ. И вот она прекрасная новость для интернет ресурсов! Но удовлетворяя всеобщее любопытство скажу: Я не назову имени той подруги Юли, с которой она перестала общаться. Такой факт в ее биографии был. Но я глубоко порядочный и воспитанный человек, чтобы не опускаться до конкретных имен и фамилий. Мало ли кто с кем ссорится. Это жизнь. Но То до чего дошли журналисты на самом деле подсудно. Подобными обвинениями не бросаются. Сегодня и завтра наши друзья, знающие ситуацию изнутри, собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы, в мою поддержку. Я им запретила. Знаете, я выдержу. Я уже перешагнула в завтрашний день!
Как сообщал OBOZREVATEL:
Началова была экстренно госпитализирована 11 марта, поскольку у нее резко подскочил уровень сахара в крови и обострилась подагра, которой она болеет в последние годы.
Менеджер артистки отрицала факт госпитализации, но после того, как состояние исполнительницы ухудшилось, – поделилась подробностямив социальных сетях.
Из-за резкого ухудшения состояния певица впала в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Позже стало известно об острой почечной недостаточности.
Блогер Лена Миро проанализировала ситуацию с певицей и пришла к выводу, что ее состояние ухудшилось из-за алкоголя. Подробнее о болезнях Началовой читайте по этой ссылке.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у госпитализированной российской певицы.
16 марта стало известно, что Началову в срочном порядке прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Выяснилось, что это произошло в результате отека легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
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