"Прекратите вакханалию!" Мать Началовой довели до истерики

Российские журналисты довели мать Юлии Началовой до исступления громкими "новостями" о пиарщице артистке Анны Исаевой.

Поводом стали "сенсации" о некого требованиях присвоить погибшей от страшной болезни певице звание Героя России посмертно и даже об "убийстве", передает издание "Дни.ру".

"Печально, что в такое тяжелое для нашей семьи время приходится писать обращение к российской прессе. Надоело читать всякую чушь! Противно! Хватит! Когда же Вы начнете писать правду. До последних дней Юля работала и близко дружила со своим пресс-секретарем – Анной Исаевой. Именно Аню дочь просила сообщать людям о том, что происходит с ней в самые тяжелые минуты. Мы прожили рядом 20 лет без единого конфликта. Журналисты, вы же люди, а не звери! Имейте хоть каплю совести! Прекратите эту вакханалию", – возмутилась Таисия Николаевна.

Юлия Началова и мама instagram/taisianachalova

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Свое негодование также показала и сама Исаева на своей странице в Instagram. Речь идет о том, что женщина поддержала флэшмоб, устроенный многочисленными поклонниками Началовой в сети "#ЮляЗаслуженная".

"Какого Героя России? Пытаюсь понять, у нас в стране адекватные журналисты еще существуют? Есть ли те, кто тратит 3 мин своего драгоценного времени и заходит в первоначальный текст на страницу "инстаграм", где читает мой пост как первоисточник, чтобы понять, о чем там речь? Что случилось с новостями "Яндекс" – авторы перестали понимать по-русски? Они не видят, что именно написано мною черным по белому? Есть ли в нем хоть полслова о том, что я предлагаю дать Юле звание Героя России", – возмутилась Исаева.

Она добавила, что СМИ не могут запугать опытного пиарщика никакой клеветой и "гнусной информацией".

"Всех не засудишь. Если люди имеют мораль подобную свинье, и, хрюкая выбирают только те желуди, которые пожирней, чтобы, полностью меняя смысл первоисточника, вырвать из контекста только нужные им слова, приклеить туда вашу фамилию и откровенно смонтировать нужный им хайп в виде новости. Эти писаки еще не раз обратяться ко мне за желудями. Вот тут-то я и приму решение", – написала она, сравнив ситуацию с басней Крылова.

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