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/Сплетни

"Плотно сидит": звезду российских сериалов уличили в наркозависимости

5.7тЧитать материал на украинском

В сети сообщили о наркозависимости российского актера, звезды сериалов "Кадетство", "Папины дочки", а также фильма "Сволочи", Александра Головина.

Якобы артист употребляет химический наркотик крэк-кокаин. Об этом сообщил Telegram-канал "Только никому" со ссылкой на анонимный источник.

"Головин не просто употребляет, а очень плотно сидит на крэке. Как-то он попал к нам на тусу, мы с подругой снимали квартиру. Захожу на кухню, а там Головин "вдыхает". Ему все было мало..." – сообщил источник.

Александр Головин в сериале "Папины дочки"

Александр Головин в сериале "Папины дочки"

24СМИ

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Александр Головин

Александр Головин

Telegram-канал "Только никому"

Сам актер информацию о своей зависимости пока не прокомментировал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что у Головина есть внебрачная дочь, однако актер отказался признавать ребенка и материально помогать. Мать девочки, танцовщица балета "Тодес" Светлана Белогурова подала на актера в суд из-за отказа признавать ребенка.

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