"Никаких опухолей не было": друзья назвали переломный момент в болезни Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк до беременности была здоровой и не жаловалась на самочувствие.

Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на заявление приятеля звезды, чье имя не раскрывается, который рассказал, когда у нее мог появиться рак.

"За год до беременности Настя прошла в элитном медицинском центре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла бы ей забеременеть. Прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов", — сказал он.

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев с ребенком instagram /a_zavorotnyuk

Коллега Заворотнюк также предположил, что на развитие страшного заболевания могла повлиять подготовка к беременности.

"Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае, не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь", – отметил он.

Анастасия Заворотнюк instagram/a_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга 4 стадии. Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.

В связи с этим появилось много предположений, что именно могло повлиять на здоровье актрисы. Среди версий было увлечение омоложением при помощи стволовых клеток, а также наследственность. Онкологи также заявляли, что глиобластома могла развиться из-за процедуры ЭКО.

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