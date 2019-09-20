"Никаких опухолей не было": друзья назвали переломный момент в болезни Заворотнюк

Российская актриса Анастасия Заворотнюк до беременности была здоровой и не жаловалась на самочувствие.
Об этом сообщает "СтарХит" со ссылкой на заявление приятеля звезды, чье имя не раскрывается, который рассказал, когда у нее мог появиться рак.
"За год до беременности Настя прошла в элитном медицинском центре серьезное обследование. Она готовилась к гормональной терапии, которая помогла бы ей забеременеть. Прошла всех врачей, делала в том числе и МРТ головного мозга. Никаких опухолей у Насти на тот момент не было обнаружено. Болезнь была выявлена только после родов", — сказал он.
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев с ребенком
instagram /a_zavorotnyuk
Коллега Заворотнюк также предположил, что на развитие страшного заболевания могла повлиять подготовка к беременности.
"Кто-то говорит, что Настя рожала сама, но я слышал, что они с Петей нанимали суррогатную мать. В любом случае, не обошлось без гормональной терапии, которая могла спровоцировать болезнь", – отметил он.
Анастасия Заворотнюк
instagram/a_zavorotnyuk
Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга 4 стадии. Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии.
В связи с этим появилось много предположений, что именно могло повлиять на здоровье актрисы. Среди версий было увлечение омоложением при помощи стволовых клеток, а также наследственность. Онкологи также заявляли, что глиобластома могла развиться из-за процедуры ЭКО.
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