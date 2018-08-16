"Не способен": подмечен показательный нюанс в браке Пугачевой и Галкина

Шоумен, юморист и телеведущий 42-летний Максим Галкин всегда улыбается, искрометно шутит и излучает позитив. При этом он якобы не способен на супружескую измену.

Такое мнение высказал физиогномист (специалист по чтению черт лица) Евгений Жилин, пишет "Собеседник". По его словам, примадонне Алле Пугачевой нечего переживать из-за молодого мужа.

"Уголки губ Максима слегка приподняты. Такое впечатление, что он постоянно улыбается. Это так и есть. Он по своей сути оптимист, любит жизнь и уверенно двигается по своему пути, зная, чего хочет. Люди к нему тянутся, но он очень избирателен. Интуитивно чувствует, кто "его" человек, а с кем надо попрощаться. Обратим внимание на то, что его верхняя губа тоньше нижней. Обычно про таких мужчин говорят, что они непостоянны в отношениях. Но это не про Максима. Могу точно сказать, что он никогда не изменял жене", - предположил специалист.

Как сообщал OBOZREVATEL, после таинственного исчезновения Пугачева и Галкин вместе показались на видео.