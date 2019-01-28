МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
СпортLady

/Сплетни

''Не беспокоится о семейном положении'': Собчак засветилась вместе с избитым любовником

1.6тЧитать материал на украинском

Скандальную российскую звезду, журналистку и телеведущую Ксению Собчак поймали на очередном свидании с режиссером Константином Богомоловым, которого ранее избил ее муж Максим Виторган.

Артистка и ее вероятный любовник проводили время в кофейне. Интересно, что заведение принадлежит к той же сети, что и кафе, где произошла драка между Максимом и Константином. Об этом пишет "СтарХит".

Их совместное фото, сделанное посетителем, стремительно распространяется в соцсетях. Как сообщило издание, Собчак и Богомолов встретились в заведении около 11 часов утра.

Ксения показывала режиссеру что-то в своем телефоне, и они долго это обсуждали. Как рассказали очевидцы, со стороны все выглядело очень романтично и расслабленно.

Новости
Украина и развод с Виторганом: российский канал показал скандальную переписку с Собчак

"Своим семейным положением Собчак точно не была обеспокоена. Проболтав около двух часов, пара так же вместе и удалилась", – процитировало издание слова одного из посетителей кофейни.

Богомолов с Виторганом

Богомолов с Виторганом

Peopletalk

Новости
''Позвали из-за Украины! Хотели на*бать!'' Собчак пояснила истерику на ТВ
Собчак и Богомолов

Собчак и Богомолов

Ридус

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Персоны
Ксения СобчакМаксим ВиторганКонстантин Богомолов
Теги
Новости Россиишоу-бизнес
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
4
2
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги