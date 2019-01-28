''Не беспокоится о семейном положении'': Собчак засветилась вместе с избитым любовником

Скандальную российскую звезду, журналистку и телеведущую Ксению Собчак поймали на очередном свидании с режиссером Константином Богомоловым, которого ранее избил ее муж Максим Виторган.

Артистка и ее вероятный любовник проводили время в кофейне. Интересно, что заведение принадлежит к той же сети, что и кафе, где произошла драка между Максимом и Константином. Об этом пишет "СтарХит".

Их совместное фото, сделанное посетителем, стремительно распространяется в соцсетях. Как сообщило издание, Собчак и Богомолов встретились в заведении около 11 часов утра.

Ксения показывала режиссеру что-то в своем телефоне, и они долго это обсуждали. Как рассказали очевидцы, со стороны все выглядело очень романтично и расслабленно.

"Своим семейным положением Собчак точно не была обеспокоена. Проболтав около двух часов, пара так же вместе и удалилась", – процитировало издание слова одного из посетителей кофейни.

Богомолов с Виторганом Peopletalk

Собчак и Богомолов Ридус

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 января супруг Собчак Максим Виторган избил режиссера Богомолова из-за подозрений в романе с его женой.

Позже появились подробности драки. В частности сообщалось, что муж журналистки был пьяным.

Богомолов после инцидента рассказывал, что ему сломали нос в двух местах.

В сети показали видео драки, где нападающий ударил своего противника так, что тот повалился на землю.

Позже в ролике нашли массу нестыковок. В частности, одежда нападающего кардинально отличалась от той, в которой Виторган ранее был в ресторане.

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