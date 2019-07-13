"Лучше бы блины пекла": Лободу разгромили за выступление на росТВ

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, в очередной раз нарвалась на критику пользователей сети.

На свою страницу в Instagram она выложила два коротких ролика, где продемонстрировала выступление на российском канале.

В видео она исполняет два своих хита "Пуля-дура" и "Суперзвезда".

Одета Светлана как всегда откровенно — блестящее боди, подчеркивающее обнаженные ноги, и ничего лишнего.

"Светлан, все что-то мяукаешь на сцене, либо комбинашки примеряешь... Уж лучше бы блины пекла", — написала одна из подписчиц Лободы.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Другие же тоже возмутились выступлению артистки в РФ.

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Скриншот instagram.com/lobodaofficial

Отметим, что на странице 36-летней артистки, котрая является мамой двоих детей, не редко можно увидеть весьма горячие кадры.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оголенная Лобода в ванной вызвала споры в сети. Артистка сфотографировалась в пикантном образе: бюстгальтере и расстегнутых, приспущенных джинсах.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!