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"Лучше бы блины пекла": Лободу разгромили за выступление на росТВ

2.1т Читать материал на украинском

Скандальная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и выступает в России, в очередной раз нарвалась на критику пользователей сети.

На свою страницу в Instagram она выложила два коротких ролика, где продемонстрировала выступление на российском канале.

В видео она исполняет два своих хита "Пуля-дура" и "Суперзвезда".

Одета Светлана как всегда откровенно — блестящее боди, подчеркивающее обнаженные ноги, и ничего лишнего.

сегодня 😉 на @1tv #белыеночи 🎈 23.00

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

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"Светлан, все что-то мяукаешь на сцене, либо комбинашки примеряешь... Уж лучше бы блины пекла", — написала одна из подписчиц Лободы.

Скриншот

Скриншот

instagram.com/lobodaofficial

Другие же тоже возмутились выступлению артистки в РФ.

Скриншот

Скриншот

instagram.com/lobodaofficial

Скриншот

Скриншот

instagram.com/lobodaofficial

Отметим, что на странице 36-летней артистки, котрая является мамой двоих детей, не редко можно увидеть весьма горячие кадры.

Do u like it?🐯 тебе нравится? @balmain 💥

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Guten Morgen😎😍

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее оголенная Лобода в ванной вызвала споры в сети. Артистка сфотографировалась в пикантном образе: бюстгальтере и расстегнутых, приспущенных джинсах.

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Персона
Светлана Лобода
Место
Россия
Теги
звезды Instagram
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