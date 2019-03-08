"Корона не жмет?" Появились слухи об абсурдных звездных капризах и истериках скандальной Лободы

Украинскую певицу Светлану Лободу, которая живет и работает в России, заподозрили в звездной болезни.

Об этом сообщается в Telegram-канале с названием "Только никому..." Там же перечислены странности поведения известной артистки и ее не совсем обычные повседневные привычки.

По данным канала, отказаться от согласованного корпоратива за день до назначенной даты или повысить цену на выступление вдвое для артистки — обычное дело.

instagram.com/lobodaofficial

"Она может не приехать в аэропорт на концерт из-за плохого настроения или в последний момент за полчаса до вылета заставить команду искать новые билеты, даже если их нет", — сказано в сообщении.

Однажды Лобода потребовала, чтобы муж ее пиарщицы, будучи в США, привез ей оттуда детское питание. Получив вежливый отказ, она, по слухам, уволила свою работницу.

instagram.com/lobodaofficial

Кроме того, певица запрашивает для себя сразу две гримерных комнаты и требует, чтобы все ее личные водители были внешне похожи друг на друга. Также она якобы запрещает последним пользоваться парфюмом, включать музыку и разговаривать.

"После того, как Лобода провозгласила себя "Суперзвездой", она требует, чтобы в команде ее все звали исключительно по имени-отчеству — Светлана Сергеевна. И это лишь малая часть историй о милом нраве Лободы. Интересно, корона не жмет?" — подытожили авторы Telegram-канала.

instagram.com/lobodaofficial

instagram.com/lobodaofficial

Напомним, ранее в сеть слили видео того, как Светлана Лобода устроила в московском аэропорту "Шереметьево" нецензурный скандал.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лобода опубликовала новую песню, записанную специально для российского телешоу "Последний герой".

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