Какими были в молодости Лев Лещенко и его жена Ирина, и есть ли у них дети

Знаменитый артист Лев Лещенко 1 февраля 2020 года празднует свой 78-й день рождения. Он много лет женат, но так и не имеет ни одного ребенка.

Это вызывает сожаления как у него, так и у его жены.

Отмечается, что Лев Лещенко родился в 1942 году в Москве, с юности стремился к творчеству, но начал выступать уже после работы на заводе и армии. В молодости он был очень привлекателен:

Молодой Лев Лещенко

Впервые Лев был женат на певице Альбине Абдаловой, - он женился в 24 года и десятилетие провел в этом браке.

Сейчас Абдалова одинока и бедна, уже много лет не видела Лещенко. По ее словам, она несколько раз была беременна от него, но делала аборты, поскольку тот не показывал желания иметь детей. Один раз могли родиться мальчики-близнецы.

Сам певец утверждает, что никогда не знал об абортах.

Лев Лещенко и его первая жена Альбина Абдалова

В уже зрелом возрасте, в 1976 году, Лев Лещенко познакомился с Ириной Багудиной, на которой вскоре женился. Они до сих пор вместе, спустя несколько десятилетий брака, и сохранили нежные чувства друг к другу.

В этом браке оба супруга хотели детей, но Ирина оказалась бесплодной. Сейчас ей 66 лет. По ее словам, раньше отсутствие детей было тяжело принять, но потом они смирились.

На сегодняшний день технологии позволили бы паре завести ребенка, но возраст уже не позволяет.

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Есть слухи, что у Лещенко есть внебрачные дети, иногда ему самому звонят якобы его дети, но сам он затрудняется с комментариями по этому поводу. Официально у него детей не было и нет.

Смотрите их фото вместе в молодости и сейчас:

Напомним, ранее Лев Лещенко удивил поклонников фотографией жены в пижаме.

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