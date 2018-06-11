Интимные фото Бейонсе с супругом вызвали ажиотаж в Instagram

Американская поп-дива Бейонсе и ее супруг, рэпер Jay-Z выпустили книгу совместных интимных фото, отдельные снимки которой фаны звездной пары тут же распространили в соцсетях.

Насколько известно, книга откровений Jay-Z и Бейонсе вышла в преддверии их совместного тура On The Run Tour II. Материалы не несут чрезмерно откровенных сцен или фото порнографического характера, лишь "очень мягкая" и "милая" эротика, как отметили поклонники исполнителей.

"Они такие милые вдвоем", "Обожаю их", "Очень красивая фотосессия, пусть и откровенная", - отреагировали в комментариях под снимками.

Напомним, Jay-Z и Beyonce поженились в 2008 году. Пара тщательно скрывала свою личную жизнь, однако последние несколько лет супруги перестали прятаться от папарацци и даже начали выкладывать в соцсети совместные фотографии.

В феврале 2017 года снимок беременной Beyonce побила рекорд Instagram по количеству лайков и вошел в Книгу рекордов Гиннеса, на сегодняшний день фото оценили более 11 млн. фолловеров звезды.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Бейонсе удивила поклонников смелым нарядом с глубоким декольте.