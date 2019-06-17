Фамильный склеп и вензеля: Пугачеву уличили в подготовке к собственным похоронам

Примадонна советской эстрады Алла Пугачева приобрела участок земли на Кузьминском кладбище (Москва) рядом с могилой брата. Она хочет быть похороненной рядом с родственником.

Также появилась информация, что Пугачева уже наняла специалистов для обустройства своей могилы. Об этом сообщает издание "Дни.ру".

По данным инсайдеров, на участке планируется возведение фамильного склепа, где может быть использован семейный герб или вензель, как и на фасаде особняка певицы.

Алла Пугачева instagram.com/alla_orfey

Добавим, что в апреле 2019 года Алла Пугачева отметила 70-й юбилей. По этому поводу Примадонна закатила грандиозный концерт.

Мероприятие прошло в Кремлевском дворце. Во время выступления звезда показала, что находится в прекрасной форме. Звезда произвела огромное впечатление на зрителей, среди которых были ее дети от юмориста Максима Галкина – близнецы Лиза и Гарри.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее СМИ отличились "горячей сенсацией", касающейся Примадонны. Они предположили, что Кристина Орбакайте может быть матерью детей Аллы Пугачевой.

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