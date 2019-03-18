"Это отец ее ребенка?": Лобода засветилась в объятиях неизвестного мужчины

Украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, вызвала ажиотаж новым снимком.

Так, на своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором запечатлена с неизвестным мужчиной. "Сашенька возвращается домой. Сашенька снова будет писать всем нам хиты. Люблю тебя и всю вашу прекрасную семью", — написала Лобода.

Отметим, что поклонники певицы в комментариях под публикацией стали теряться в догадках. Одни предположили, что на фото — саунд-продюсер певицы. Другие же утверждают, что это настоящий отец ее ребенка.

"Это ее продюсер и звукач", "Кто такой Сашенька?", "Это отец ее ребенка?", "Точно папаша Тильды. Отлично смотритесь", —прокомментировали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская поп-дива Светлана Лобода опубликовала в Instagram личное фото из ванной комнаты, которым вызвала споры среди своих подписчиков.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!