"Дышать не могла": экс-невеста Баскова оправдалась за пластические операции

Российская фотомодель и бывшая невеста Николая Баскова Виктория Лопырева впервые откровенно рассказала о своих пластических операциях.

По словам 35-летней девушки, ринопластика ей была необходима. Об этом она сообщила в интервью SNC.

"Основная мотивация – возможность нормально дышать. У меня было очень сложное искривление носовой перегородки, усугубившееся после травмы. Дышала почти все время через рот. Часто болела голова, плохо спала, уставала", – поделилась Виктория Лопырева.

Телеведущая отметила, что во время диагностического осмотра доктор выявил два искривления, а во время операции обнаружил третье. Хирург подарил Виктории свободное дыхание и убрал визуально заметные дефекты.

А вот на липосакцию Лопырева так и не решилась. Был в жизни звезды период, когда она сильно поправилась – на десять килограммов. Звезда отметила, что совсем не комплексовала по поводу лишнего веса. Более того, от поклонников не было отбоя.

"А сейчас смотрю на фотографии тех лет и удивляюсь. Лишнее подтверждение тому, что каждая женщина внешне красива по-своему. Нет и не должно быть жесткого стандарта. Внутренняя гармония, уверенность в себе и хорошая энергетика гораздо важнее", – подытожила девушка.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Собчак жестко сцепилась с экс-невестой Баскова. Телеведущая обвинила фотомодель в безграмотности.

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