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"Что с лицом?" Располневшая Лорак напугала сеть появлением на росТВ

6.1тЧитать материал на украинском

Внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".

Лорак опубликовала фрагменты из закулисья шоу у себя в Instagram. Ее внешность не понравилась многим подписчикам.

Ани Лорак

Ани Лорак

Скриншот из Инстаграм

Ани Лорак

Ани Лорак

Скриншот из Инстаграм

Ани Лорак

Ани Лорак

Скриншот из Инстаграм

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Ани Лорак

Ани Лорак

Скриншот из Инстаграм

"Что стало с лицом, она ведь на редкость красивая", "Жалко, если честно похожа на Майкла Джексона", "Вам нужно любить себя и не бояться морщин — вас и так все любят! А эта пластика уничтожает природную красоту и превращает лицо в маску мима!!!!", "Дивой она сама себя пытается преподнести. Лично я вижу погремушку, а не Диву. Намного больше уважения к той же Лободе или Заре, например. А эта лишь пиарится и все", — написали в комментариях.

Кроме того, в сети упрекнули Лорак за ее поведение в кресле судьи "Голос".

"Раньше любили так, что не пропускали ни одного концерта... пока Ани не увидели на Голосе... Каролина, как же вы глупы и не далеки... Жаль! Читайте больше книг и думайте, что говорить! Я бы на месте Басты вам не букет подарила, а корзину поганок, учитывая все гадости, что вы говорили... Мне за вас стыдно!!", — возмущенно написали в сети.

"Что с лицом?" Располневшая Лорак напугала сеть появлением на росТВ
"Что с лицом?" Располневшая Лорак напугала сеть появлением на росТВ
"Что с лицом?" Располневшая Лорак напугала сеть появлением на росТВ

Как выглядела Лорак до переезда в Россию

Ани Лорак

Ани Лорак

Собеседник

Ани Лорак

Ани Лорак

Собеседник

Ани Лорак

Ани Лорак

Собеседник

Ани Лорак

Ани Лорак

Рамблер

Ани Лорак

Ани Лорак

Рамблер

Ани Лорак

Ани Лорак

Рамблер

Ани Лорак

Ани Лорак

Рамблер

Ани Лорак

Ани Лорак

Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала новую волну гневаоткровенным поведением.

Персона
Ани Лорак
Место
Россия
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Комментарии на сайте не модерированы
Nikolayev Boris
Nikolayev Boris
Ясно, как Божий день, что с лицом. Ботокс ещё не рассосался! Скоро на Машу Распутину станет похожа!
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