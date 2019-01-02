"Что с лицом?" Располневшая Лорак напугала сеть появлением на росТВ

Внешность украинской певицы Ани Лорак раскритиковали после ее появления в финальном эфире 7 сезона российского шоу "Голос".

Лорак опубликовала фрагменты из закулисья шоу у себя в Instagram. Ее внешность не понравилась многим подписчикам.

Ани Лорак Скриншот из Инстаграм

Ани Лорак Скриншот из Инстаграм

Ани Лорак Скриншот из Инстаграм

Ани Лорак Скриншот из Инстаграм

"Что стало с лицом, она ведь на редкость красивая", "Жалко, если честно похожа на Майкла Джексона", "Вам нужно любить себя и не бояться морщин — вас и так все любят! А эта пластика уничтожает природную красоту и превращает лицо в маску мима!!!!", "Дивой она сама себя пытается преподнести. Лично я вижу погремушку, а не Диву. Намного больше уважения к той же Лободе или Заре, например. А эта лишь пиарится и все", — написали в комментариях.

Кроме того, в сети упрекнули Лорак за ее поведение в кресле судьи "Голос".

"Раньше любили так, что не пропускали ни одного концерта... пока Ани не увидели на Голосе... Каролина, как же вы глупы и не далеки... Жаль! Читайте больше книг и думайте, что говорить! Я бы на месте Басты вам не букет подарила, а корзину поганок, учитывая все гадости, что вы говорили... Мне за вас стыдно!!", — возмущенно написали в сети.

Как выглядела Лорак до переезда в Россию

Ани Лорак Собеседник

Ани Лорак Собеседник

Ани Лорак Собеседник

Ани Лорак Рамблер

Ани Лорак Рамблер

Ани Лорак Рамблер

Ани Лорак Рамблер

Ани Лорак Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Лорак вызвала новую волну гневаоткровенным поведением.