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1 февраля • обновлено в 18:51
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Голливуд ввел новые правила съемок секса: что изменится в порносценах

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Американская федерация работников телевидения и радио разработала новые правила съемок постельных сцен.

Они призваны предотвратить сексуальные домогательства и неподобающее поведение на съемочной площадке, сообщает Independent.

В частности, теперь с актерами будут проводить встречи тет-а-тет координаторы интимных сцен, чтобы актеры могли четко дать понять, на что именно соглашаются.

Кадр из фильма "Соблазн"

Кадр из фильма "Соблазн"

peopletalk.ru

"Согласно правилам, координаторы должны до начала работы над фильмом провести встречи с продюсерами, директорами и авторами, чтобы определить точные границы обнаженности, которые ожидаются, и особенности симулированного секса согласно сценарию", – рассказала председатель актерского союза Габриэль Картерис.

Кроме того, так называемые координаторы будут помогать режиссировать интимные сцены, чтобы убедиться, что безопасности актеров ничего не угрожает и что им комфортно на съемках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось полное видео скандальной секс-сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

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Автор
Глеб Иванов
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