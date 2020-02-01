Голливуд ввел новые правила съемок секса: что изменится в порносценах

Американская федерация работников телевидения и радио разработала новые правила съемок постельных сцен.

Они призваны предотвратить сексуальные домогательства и неподобающее поведение на съемочной площадке, сообщает Independent.

В частности, теперь с актерами будут проводить встречи тет-а-тет координаторы интимных сцен, чтобы актеры могли четко дать понять, на что именно соглашаются.

Кадр из фильма "Соблазн" peopletalk.ru

"Согласно правилам, координаторы должны до начала работы над фильмом провести встречи с продюсерами, директорами и авторами, чтобы определить точные границы обнаженности, которые ожидаются, и особенности симулированного секса согласно сценарию", – рассказала председатель актерского союза Габриэль Картерис.

Кроме того, так называемые координаторы будут помогать режиссировать интимные сцены, чтобы убедиться, что безопасности актеров ничего не угрожает и что им комфортно на съемках.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось полное видео скандальной секс-сцены с российской актрисой Кристиной Асмус из фильма "Текст".

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