Дососались: российских курсантов хотят отчислить за провокационное видео

Курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли провокационный клип, могут отчислить.

Об этом передает Telegram-канал Mash.

"Ректора училища, курсанты которого сняли этот ролик, вызвали в Росавиацию. Сергею Краснову, скорее всего, объявят выговор", - сказано в сообщении.

Самих 14 героев видеоролика могут отчислить.

"Организатора и чувака с бананом - точно", - пишет Mash.

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Напомним, в ролике курсанты в одних лишь трусах и фуражках ходят по общежитию, танцуя тверк. При этом в разных комнатах парни в таком же виде занимаются бытовой работой - утюжат, моют окна, пародируя клип итальянского диджея Benny Benassi на песню Satisfaction. Один из участников видео во время прогулки по общежитию эротично сосет банан.

Отметим, что первоначальное видео было удалено из YouTube, теперь по сети "гуляют" его перезалитые версии.

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