Півгодини пошуку паркомісця, цілий квест, щоб знайти сектор акредитації преси на НСК "Олімпійський", ще майже дві години очікування і... вуаля - на сцені кумир юності Енріке Іглесіас. Що тут казати, я і досі вмикаю гучний звук, коли чую по радіо.

Пару коротких коментів, абсолютно особиста думка, як слухачки, хоча багато хто вже почав "фукати". Відіграв артист ок, правда, не всі в залі знали слова пісень. Принаймі, у першому фан-секторі. Попри те, Енріке не втомлювався дякувати і низько аж до землі вклонятися публіці. Кілька разів сказав українською "дякую". Взяв навіть український прапор, який фанати закинули йому на сцену, але, певно, во ізбежанія політичних переслідувань, віддав його назад публіці.

Сценічна простота співака - абсолютний +. Це на відміну від наших артистів. Енріке покликав на сцену двох глядачів із залу, випив із ними "по сто грам" (не беруся стверджувати, що то була саме горілка, але виглядало, що так), заспівав і провів назад.

А в кінці концерту до нього вибігла фанатка, яку навіть не втримала охорона. І думаєте, світова зірка тікала від неї, як чорт від ладану? Нє, вони поцілувалися, обійнялися і заселфелись. Уявляю її емоції або емоції Анни Курнікової).