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"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом

2.2тЧитать материал на украинском

Певица Настя Каменских после свадьбы с Потапом (Алексей Потапенко) удивила поклонником снимком из ванны.

Она опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором она позирует в халате, сидя на краю ванной. Певица, оголив ногу, улыбается и поправляет прическу.

В сети выразили восторг внешним видом Каменских, отметив, что она выглядит очень счастливой и искренней.

Новости
"Нет слов, невероятная!" Каменских взорвала сеть откровенным свадебным снимком
Настя Каменских

Настя Каменских

Instagram

"Потапу повезло, такую красотку отхватил!" "Ее не узнать!" "Вы невероятная женщина! Счастья вам огромного", "Самая счастливая", "Ты прекрасна", "Красотка", - пишут поклонники.

"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом
"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о роскошном подарке Потапа для Каменских, после чего она заявила, что ее муж "самый лучший на свете".

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Персоны
Настя Каменских (NK)Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
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