"Ее не узнать!" Каменских удивила фото из ванны после свадьбы с Потапом

Певица Настя Каменских после свадьбы с Потапом (Алексей Потапенко) удивила поклонником снимком из ванны.

Она опубликовала в Instagram черно-белое фото, на котором она позирует в халате, сидя на краю ванной. Певица, оголив ногу, улыбается и поправляет прическу.

В сети выразили восторг внешним видом Каменских, отметив, что она выглядит очень счастливой и искренней.

Настя Каменских Instagram

"Потапу повезло, такую красотку отхватил!" "Ее не узнать!" "Вы невероятная женщина! Счастья вам огромного", "Самая счастливая", "Ты прекрасна", "Красотка", - пишут поклонники.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о роскошном подарке Потапа для Каменских, после чего она заявила, что ее муж "самый лучший на свете".

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