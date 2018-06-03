Джоли и Питт снова вместе? СМИ опубликовали доказательства

Голливудские звезды Анджелина Джоли и Брэд Питт передумали разводиться и возобновили отношения.
Пара решила снова жить как полноценная семья, сообщают "Дни.ру" со ссылкой на американское издание Globe.
По информации издания, Питт якобы сказал о своих чувствах к Джоли: "Я люблю свою жену!". Актриса, в свою очередь, отдала мужу ключи от своего дома, чтобы тот мог приходить "когда ему захочется".
Как сообщили светские хроникеры, у Джоли и Питта было "жаркое, срывающее одежду примирение".
"Это было захватывающее и взрывоопасно. Оно помогло им забыть старые проблемы и понять, что они не созданы ни для кого, кроме друг друга", – рассказал источник.
Однако опытные репортеры светских хроник поставили под сомнение данное сообщение. В издании Gossip Cop не знают, как можно было узнать столь интимные подробности встречи. Разве что папарацци прятались под кроватью. Более того, сейчас Питт находится в Голливуде, а его супруга снимается в Великобритании и они физически не могли встретиться.
Как сообщал OBOZREVATEL, Анджелина Джоли и Брэд Питт не могут прийти к соглашению в вопросах об опеке над детьми, а пока они не решат эту проблему, развод оформлен не будет.
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