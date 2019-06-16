"Драная кошка": влюбленную Ани Лорак отчитали за пошлый наряд

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, нарвалась на критику из-за нового наряда.

В Instagram артистка опубликовала снимок в рваных джинсовых шортах, подписав его тегом "я в любви".

Несмотря на ажиотаж вокруг личной жизни Лорак, многие пользователи раскритиковали ее за выбранный стиль одежды.

Ани Лорак Instagram

"Ну и вид драной кошки", "Не надо бы так одеваться никому, а вам в особенности", "Шорты ужасные", "Боже! И такие шорты сейчас в моде?" "Она что, через забор перелазила? Что с шортами?" - пишут критики.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в российских СМИ рассекретили имя вероятного нового избранника Ани Лорак. Им якобы стал саунд-продюсер компании Black Star Inc.

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