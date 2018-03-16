"Пять минут позора": Монатик и Притула рассмешили тверком

На Новом канале вышел 4 выпуск шоу "Хто зверху?", в котором зрителей ожидало немало смешных и даже очень смешных конкурсов.

Одним из самых ярких моментов шоу стало соревнование мужской и женской команд в исполнении танцев: команде Притулы пришлось станцевать тверк, а Никитюк – флексинг. Свои умения демонстрировали: MONATIK, Степан Казанин, Вячеслав Узелков, Марина Боржемская-Узелкова, Ирина Сопонару, Слава Фролова.

Судя по комментариям в сети, больше всего зрителей повеселил тверк в исполнении Монатика и Притулы, которым для большей правдоподобности надели накладные попы.

"Притула - это любовь"

"5 минут позора"

"Супер"

"Умора"

"Я тоже насмеялась от души"

"Это просто Бомба! Я от Вас мальчики тащусь, супер танец!", - пишут пользователи сети.

Смотреть онлайн 4 выпуск шоу "Хто зверху?" от 15.03.18

Как сообщал "Обозреватель", Притула и Козловский надели чулки на шоу "Хто зверху?".