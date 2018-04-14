"Холостяк-8": кто покинул шоу в 6 выпуске

В пятницу, 13 апреля, на телеканале СТБ вышел шестой выпуск романтического реалити "Холостяк-8".

Как и обещали авторы шоу, эфир был наполнен сюрпризов и неожиданностей, среди которых - долгожданный страстный поцелуй главного героя Рождена Ануси с одной из девушек. "Обозреватель" предлагает узнать, что еще произошло в новом выпуске проекта и кто из девушек прекратил свое участие в нем.

В шестом выпуске Рожден устроил девушкам приятный сюрприз – Рождество среди весны. Участниц под елкой ждали подарки, о которых они мечтали с детства.

"Это было Рожденство. Иначе описать все, что там происходило, невозможно", - радовалась новая Холостячка Настя.

Пресс-служба СТБ

Первой на индивидуальное свидание пошла Аня. Она лично получила приглашение от Рождена. Поскольку Аня сирота, Холостяк решил устроить ей настоящее семейное свидание, чтобы девушка почувствовала заботу и домашний уют: дом, лужайка, камин и они вдвоем.

Однако идиллию нарушил вердикт подруги Рождена.

"У вас ничего не получится", - строго выскажется она.

Кадр из видео

Затем Холостяк продолжил воссоздание семейной картины. И на втором свидании Рожден предложил Оле "немного побыть родителями". Ему стало интересно, как девушка справляется с малышами. Их детьми выступали маленькие сыновья ведущего Григория Решетника – Ваня и Дима.

Кадр из видео

Самое романтическое свидание досталось Гале. Вместе с Рожденом они улетели в теплый солнечный Египет. Участники катались на квадроциклах по пустыне, плавали в бассейне и много говорили о личном. Финальным моментом стал поцелуй — именно с Галей Рожден впервые поцеловался на проекте.

Пресс-служба СТБ

После церемонии роз проект покинули сразу две участницы. Так, первой не получила розу от Рождена Настя, которая попала на шоу лишь в пятом выпуске. Тогда девушка пришла на концерт Холостяка и добилась общения с ним. В результате Рожден принял решения взять девушку в проект.

Однако затем стало понятно, что, кроме музыки, общего у них мало. Во время церемонии роз Рожден признался, что ему не хватило эмоциональности в Насте, и именно по этой причине он был вынужден проводить девушку к автомобилю.

Розу не получила и Аня. Несмотря на веселый нрав и умение поддерживать общение даже в незнакомой компании, Рожден был вынужден провести девушку. Холостяк отметил, что в девушке все прекрасно, но он воспринимает ее исключительно как друга.

Таким образом борьбу за сердце Рождена Ануси на проекте "Холостяк-8" продолжат 7 участниц.

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 1 от 13.04.2018

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 2 от 13.04.2018

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 3 от 13.04.2018

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 4 от 13.04.2018

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 5 от 13.04.2018

Смотреть онлайн 6 выпуск шоу "Холостяк-8", Часть 6 от 13.04.2018

Как сообщал "Обозреватель", ранее Рожден Ануси рассказал о сложностях из-за "Холостяка".