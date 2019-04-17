Дэвид Аксельрод представит первый собственный трек на “Золотій Жар-птиці”

18 апреля во время гала-концерта музыкальной премии “Золота Жар-птиця” полуфиналист 9-го сезона вокального проекта “Голос країни”, певец Дэвид Аксельрод презентует песню, с которой он начинает новый этап своей карьеры, “Бейба”.

– После участия в “Голосі…” многие ожидают от меня баллад. Баллады, да, будут, но немного позже! – комментирует Дэвид Аксельрод. – Эта песня – для настроения. Драйвовая, весёлая, зажигательная! Берем курс на яркое лето!

Стоит заметить, что Дэвид выступил еще и автором нового трека. Текст к “Бейбе” написан им совместно с Александром Коржом.

Подготовка к выступлению во Дворце “Украина” уже выходит на финишную прямую. Аксельрод признается, что ему очень импонирует постановка, подготовленная специально для него режиссёром церемонии Катей Царик:

– Вместе со мной на сцену выйдет двадцатка лучших танцоров страны! Именно с их активной поддержкой и будет передана вся удивительная атмосфера праздника!

Церемония награждения премии “Золота Жар-птиця” состоится 18 апреля в 18:00 в Национальном дворце “Украина”. Кроме вручения заветных статуэток, зрителей ждёт и гала-концерт; вместе с Дэвидом Аксельродом, свои эксклюзивные номера представят THE HARDKISS, KAZKA, JAMALA, Сергей Бабкин, Alyosha, “ВВ”, Злата Огневич, Pianoбой, “БЕZ ОБМЕЖЕНЬ”, Alyona Alyona, TARABAROVA, David Axelrod, Андриана, Александр Пономарёв. Специальным гостем вечера станет Тина Кароль в дуэте с группой “Бумбокс”.

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