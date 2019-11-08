Встречайте 14 ноября в Киеве грандиозное шоу "ИГРА ПРЕСТОЛОВ: Все сезоны. Grand Final"

14 ноября во Дворце Украина состоится заключительный концерт грандиозного шоу "ИГРА ПРЕСТОЛОВ: GRAND FINAL".

Почему стоит посетить симфоническое шоу "ИГРА ПРЕСТОЛОВ: GRAND FINAL"?

Во-первых, чтобы насладиться атмосферой симфонического шоу, которое объединяет 200 музыкантов и хористов. Во-вторых, чтобы отметить завершение заключительного сезона самого популярного сериала последнего десятилетия "Игра Престолов". И, наконец, чтобы получить эстетическое удовольствие от сочетания музыки, кадров любимых кинофильмов и непревзойденной харизмы дирижера Андрея Черного.

К завершению популярного сериала последнего десятилетия "Игра Престолов"!

14 ноября 2019 в рамках всеукраинского тура в Киеве пройдет самое грандиозное симфоническое шоу этого года – "Игра престолов: Все сезоны. Grand Final" в исполнении одесской легенды – "Оркестра Андрея Черного" и хора "VOICE OF THE SYMPHO ROCK"!

Здесь прозвучат композиции из известных кинофильмов, саундтреки к которым писали такие композиторы: Рамин Джавади, Ханс Циммер, Говард Шор, Нино Рота и многие другие. А основой шоу станет исполнение саундтреков из сериала "Игра Престолов" – нежные, мистические и воинственные композиции не оставят равнодушным никого.

Интересно и звучание хора "VOICE OF THE SYMPHO ROCK". Его руководитель – Светлана Рядченко – имеет особый новый взгляд на уже известные композиции из мировых шедевров кинематографа.

Оркестр Андрея Черного

Все началось в 2008 году. Простой преподаватель музыкального училища в Одессе Андрей Черный предложил своим ученикам самостоятельно выбрать произведения, которые им хотелось исполнить. Молодые ученики выбрали рок-композиции вместо привычных классических произведений.

В результате эта идея вышла за пределы музыкального училища. А сегодня "Оркестр Андрея Черного" и хор "VOICE OF THE SYMPHO ROCK" покоряют сцены Украины и сердца зрителей.

Сам дирижер говорит о проект следующее: "Мы берем в оркестр только эмоциональных, живых музыкантов. "Мертвых" не берем!". Вероятно, именно благодаря "живой" энергии количество поклонников оркестра постоянно увеличивается.

Концертмейстер Анастасия Кайряк, фортепиано Наталья Чуприна – преподавательницы и лауреатки многих международных конкурсов.

Итак…

Игра престолов: GRAND FINAL

Где: Дворец Украина (г. Киев)

Когда: 14 ноября

Начало в 19:00

Билеты здесь:

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