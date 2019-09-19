Впервые в Украине Национальный Финал Red Bull Dance Your Style

22 сентября, возле Арки дружбы народов, впервые в Украине состоится национальный финал чемпионата мира по уличным танцам - Red Bull Dance Your Style.

Это международное соревнование в формате баттлов 1 на 1 под непредсказуемые зажигательные хиты и среди различных стилей уличного танца от house и vogue до hip hop и breaking. Главные судьи - зрители, которые и определят победителя, который уже в октябре поедет представлять Украину на Мировом финале в Париже.

22 сентября, 17:00, Арка дружбы народов - 16 лучших танцоров Украины разных стилей, зрелищные выступления от Breaking Crew и Mary & Ashotovna, а также Special Guest - R'n'B певица MamaRika!

В этот день будут соревноваться победители отборочных турниров, прошедших в Киеве, Одессе, Харькове, Днепре и Львове. Еще 6 участников национального финала - лучшие танцоры, приглашенные главным куратором проекта в Украине - Максимом Оробцом a.k.a. Maximus. А 12-ое место в Национальном финале разыграют с помощью Wildcard - жюри выберет лучшего танцора или танцовщицу среди присутствующих на событии.

Соответственно зрителей ждут зажигательные танцевальные перформансы от Boogaloo Freak, Liza Riabinina, Tip Top T, Andrey Stylez, Vova Rakov, Ashotovna, Hmel, Armo, Flem, Mojito и других.

Red Bull Dance Your Style - это прежде всего свобода самовыражения для танцоров. Они могут показать все, что умеют, и выразить свою личность в танцевальных поединках один на один. Это развлечение, непринужденное и непредсказуемое, здесь нет давления жюри - ведь победитель определяется мгновенным голосованием присутствующих зрителей. Здесь нет продуманной заранее хореографии - танцоры должны захватить и поразить аудиторию, быстро приспосабливая выбранный стиль к неожиданному музыкальному плейлисту, от последних мировых хитов до древней классики. Тот, кто покажет самые крутые па во взаимодействии с ритмом, текстом и инструментальным сопровождением, и сумеет поразить толпу и получить ее голоса, станет коронованным победителем! А девушек на соревновании поддерживает ТМ "Kotex", которая дает уверенность танцовщицам и позволяет почувствовать свободу движений с помощью активности, с инновационной технологией Kinect, в зоне "Kotex Active".

В течение года отборы проходили в более чем 30 странах по всему миру, чтобы выдающиеся таланты - национальные победители - продолжили борьбу на первом Всемирном финале Red Bull Dance Your Style. Большой решающий турнир состоится 12 октября в Мекке европейского уличного танца, городе искусства, вечерних огней и любви - Париже. Сценой этого выдающегося соревнования лучших в уличном танце станет жемчужина французской истории, известный во всем мире культовый квартал La Grande Halle de la Villette .

Париж – это всегда хорошая идея для путешествия, а как насчет судейства на международном фестивале уличного танца на один вечер? Запланируйте путешествие в Париж, чтобы принять участие в выборе первого за все время чемпиона мира в конкурсе Red Bull Dance Your Style!

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