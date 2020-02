В Киеве выступит культовый рок-музыкант Lenny Kravitz

Культовый рок-музыкант, обладатель четырех премий Grammy Ленни Кравиц (Lenny Kravitz) выступит с масштабным шоу в Киеве в рамках масштабного мирового турне HERE TO LOVE.

Концерт состоится 13 июня во Дворце спорта. Это будет первое выступление музыканта в Украине за 12 лет. Билеты на шоу уже поступили в продажу на сайте Concert.ua.

Концерт Lenny Kravitz в Киеве

Lenny Kravitz привезет в Киев свой одиннадцатый лонгплей Raise Vibration – пластинку 2018 года, в которой он вновь объединил рок-н-ролл, фанк, блюз и соул. Альбом Raise Vibration воплотил новые идеи Lenny Kravitz и три десятилетия его опыта.

Сет-лист шоу "HERE TO LOVE" – это и проверенные хиты, такие как "Fly away", "American Women", "Let Love Rule", и песни из нового альбома "Raise Vibration".

Организатор – Gas Concert, генеральный информационный партнер – OBOZREVATEL.

