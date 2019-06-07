В Киеве откроется выставка "Цветочная Эллада" на Певческом поле

14 июня Печерский ландшафтный парк "Певческое поле" превратится в маленькую Грецию. На территории парка открывается выставка цветов в греческом стиле "Цветочная Эллада", которая продлится до 28 июля.

КО "Киевзеленстрой" приглашает всех в удивительный и цветущий мир, вдохновленный греческой мифологией, пейзажами и цветами. Место, где можно почувствовать себя на Олимпе среди мира древнегреческих богов и окунуться в сюжеты Илиады. Живописные, творческие и незабываемые композиции, украшенные множеством душистых и красочных цветов, созданных районными предприятиями КО "Киевзеленстрой" непременно погрузят вас в атмосферу солнечной Греции. И все это сделано с любовью ко всем и к каждому.

"Готовясь к каждому мероприятию, которое проходит на территории Печерского ландшафтного парка "Певческое поле", мы стараемся учитывать пожелания наших гостей. Одной из особенностей "Цветочной Эллады" - большее количество цветочных композиций, которые на этот раз высажены также и на центральной аллее парка. Во время выставки посетители смогут сделать идеальные селфи на новой смотровой площадке. Но и это еще не все! Для всех гостей "Цветочной Эллады" мы подготовили невероятный сюрприз, возможность выиграть незабываемое путешествие на двоих в Грецию! - рассказывает Денис Погорелко, руководитель Grand Event, компании-оператора Печерского ландшафтного парка "Певческое поле".

Киевлян и гостей столицы ждут:

• 150 000 ярких цветов

• загадки греческой мифологии и скульптуры богов

• ярмарка цветов и хендмейда

• кинотеатр под открытым небом

• детский парк аттракционов

• вкусный пикник

• розыгрыш путевки на двоих в Грецию и еще много сюрпризов

Адрес: ул. Лаврская, 33

Время работы: 10:00 до 20:00

Стоимость входных билетов: взрослый - 75грн., Детский - 25 грн.

Для детей до 7 лет, многодетных семей, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 группы и участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС - вход бесплатный.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся