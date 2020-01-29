ТДК на левом берегу Днепра: "Токсины"

Язык спектакля - украинский

Продолжительность - 2 часа. без антракта

Жанр - Теа-клип

Премьера - 23 ноября 2019

Автор - Кшиштоф Бизья

Режиссер - Алексей Лисовец

Художник - Юрий Ларионов

Художница по костюмам - Кристина Корабельникова

Случается так, что отец возвращается через 20 лет, чтобы встретиться с уже взрослым сыном. Как объяснить почему в жизни так случилось, как найти нужные слова и возможно наладить отношения? Некоторые теряет ребенка, и пытается отомстить убийце. Но месть залечит раны потери? Или тебе предлагают должность твоей мечты, ты один из сотен претендентов, однако, за это ты вынужден заплатить своим прошлым, частью жизни и единственным что имеешь – воспоминаниями. Или это справедливая цена ради будущей должности?

Все герои этой истории хотят изменить мир к лучшему, стремятся найти справедливость, избавиться токсичности. Однако, что делать, если в определенный момент осознаешь, что эта токсичность – часть тебя самого? Находясь в социуме, мы периодически отравляет жизнь друг другу. Токсичность – часть нашей действительности.

Пять дверей – по каждой из них своя история. Пять ситуаций – пять версий развития событий, хотя казалось, что финал неизменен. Пять захватывающих сюжетов на пределе. На рубеже токсичности. Поищем путь к исцелению?

актеры

Владислав Писаренко

Сергей Коршиков

Владимир Кравчук

Дмитрий Олейник

Сергей Кияшко

Где: Театр драмы и комедии на левом берегу Днепра (г.. Киев, пр. Броварской, 25 (м. Левобережная))

Когда 7 февраля

Время 19.00

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