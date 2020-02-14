ТДК на левом берегу Днепра: премьера "VIÑO"

Язык спектакля - украинский
Продолжительность - 1 час. 30 мин. без антракта
Жанр - Физический театр
Премьера - 6 марта 2020
Автор - Павел Арье
Белорусский режиссер Евгений Корняг приглашает нас на территорию физического театра. Это место, где мало слов. Место, в котором принимает власть движение, символы и ощущения. Истории актеров, рассказанные языком тела, ритма, музыки, звучат как эхо исчезающих слов. Эмоции, которые превращаются в жесты. Ждете линейного сюжета? Режиссер спектакля предлагает окунуться в спектакль по-новому. Понятия, о которых говорят в театре иногда несколько хрупкие, что не всегда их можно выразить словами. Именно движение и образы донесут то, что обычно остается между строк.
Чем можно заполнить одиночество? Бокалом вина. Сколько нужно бокалов? Один, два, три ... одиночество не исчезает, а ты уже не в состоянии остановиться. Ты в ловушке алкогольной эйфории. Твое чувство одиночества уже заполняется приятным послевкусием от глотка вожделенного напитка. Ты оказываешься на новой территории, где становишься смелее. У тебя вырастают крылья. Теперь ты можешь сказать что-то "лишнее", что может оказаться важным – признаться в любви, извиниться, искренне ответить правду. Ощущение алкогольной эйфории поглощает тебя, но теперь ты боишься потерять границу. Глоток – шаг вперед, глоток – шаг назад. Существует ли идеальная формула виновного микса, которая способна уничтожить одиночество навсегда?
Режиссер - Евгений Корняг (Беларусь)
Художница - Татьяна Нерсисян (Беларусь)
Композитор - Никита Золотарь (Беларусь)
Когда: 6, 7 и 8 марта
Время: 19:00
Где: Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра (г. Киев, пр. Броварской, 25 (м. Левобережная))
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