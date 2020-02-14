ТДК на левом берегу Днепра: премьера "VIÑO"

Язык спектакля - украинский

Продолжительность - 1 час. 30 мин. без антракта

Жанр - Физический театр

Премьера - 6 марта 2020

Автор - Павел Арье

Белорусский режиссер Евгений Корняг приглашает нас на территорию физического театра. Это место, где мало слов. Место, в котором принимает власть движение, символы и ощущения. Истории актеров, рассказанные языком тела, ритма, музыки, звучат как эхо исчезающих слов. Эмоции, которые превращаются в жесты. Ждете линейного сюжета? Режиссер спектакля предлагает окунуться в спектакль по-новому. Понятия, о которых говорят в театре иногда несколько хрупкие, что не всегда их можно выразить словами. Именно движение и образы донесут то, что обычно остается между строк.

Чем можно заполнить одиночество? Бокалом вина. Сколько нужно бокалов? Один, два, три ... одиночество не исчезает, а ты уже не в состоянии остановиться. Ты в ловушке алкогольной эйфории. Твое чувство одиночества уже заполняется приятным послевкусием от глотка вожделенного напитка. Ты оказываешься на новой территории, где становишься смелее. У тебя вырастают крылья. Теперь ты можешь сказать что-то "лишнее", что может оказаться важным – признаться в любви, извиниться, искренне ответить правду. Ощущение алкогольной эйфории поглощает тебя, но теперь ты боишься потерять границу. Глоток – шаг вперед, глоток – шаг назад. Существует ли идеальная формула виновного микса, которая способна уничтожить одиночество навсегда?

Режиссер - Евгений Корняг (Беларусь)

Художница - Татьяна Нерсисян (Беларусь)

Композитор - Никита Золотарь (Беларусь)

Когда: 6, 7 и 8 марта

Время: 19:00

Где: Киевский театр драмы и комедии на левом берегу Днепра (г. Киев, пр. Броварской, 25 (м. Левобережная))

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